CARTE. Météo : deux départements passent en vigilance orange pluie-inondation, ce mardi 21 mai

En marge d’un temps toujours perturbé sur une grande partie du pays, Météo France place deux départements en vigilance orange ce mardi 21 mai 2024, pour pluie-inondation.

La vigilance pluie-inondation vire à l’orange pour deux départements du pays, ce mardi 21 mai 2024, alors que le jaune est de mise dans 67 autres territoires de l’Hexagone.

Direction la Nouvelle-Aquitaine

La Charente-Maritime et la Gironde sont les deux secteurs mentionnés par les prévisionnistes dans le cadre d’une vigilance orange pluie-inondation. Déjà activée, elle le sera jusqu’à 10 heures, ce mardi. À noter que le premier territoire cité est également concerné par une vigilance jaune crues.

Deux départements en orange, ce mardi 21 mai 2024. 67 autres sont en jaune. Météo France - Capture d'écran

67 en jaune

Et donc en ce qui concerne la couleur jaune, elle domine encore nettement le pays, avec 67 territoires cités pour divers motifs : la pluie, les crues, les orages et les avalanches. C’est surtout le bloc nord qui fait face à ces alertes, puisque la Nouvelle-Aquitaine, l’Occitanie, l’Auvergne-Rhône-Alpes et la région PACA voient plusieurs de leurs protégés être exemptés de toute vigilance.

Ce sont encore une fois les orages qui dominent nettement ce bulletin de Météo France, avec pas moins de 60 départements concernés par une alerte jaune. 10 doivent jeter un oeil sur les pluies et les risques de crues, et enfin quatre sur les avalanches.

Et l’Occitanie justement ?

Concernant notre région, six départements sont en jaune. L’Aveyron, le Lot et les Pyrénées-Orientales pour un risque d’orages, les Hautes-Pyrénées et la Haute-Garonne pour les avalanches, et enfin l’Ariège pour les deux motifs cumulés, ce mardi 21 mai 2024.