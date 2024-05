CARTES. Météo : toujours des averses orageuses localement fortes, 63 départements en vigilance, le soleil revient sur le sud

La "goutte froide" installée à l'ouest de la France apporte encore son lot d'averses et d'orages sur le pays. On détaille.



Coincée entre deux anticyclones, la "goutte froide" installée à l'ouest de la France est partie pour rester au moins jusqu'à la fin de la semaine. Elle envoie dans le pays, tous les jours, son lot d'orages et de grêle localement intenses.

Comme les derniers jours, cela sera le cas ce mardi 21 mai. Tôt le matin, de fréquentes averses concernent encore la Gironde et la Charente-Maritime. Ces averses, parfois orageuses, sont durables et persistent au moins jusqu'à la fin de matinée, ce mardi. Elles concerneront dans une moindre mesure le sud-ouest et l'Occitanie en matinée.

Deux départements en vigilance orange "pluies et inondations"

La Gironde et la Charente-Maritime restent en vigilance orange pour les pluies et les inondations pour cette matinée. Neuf autres départements sont en vigilance jaune ce mardi, certains jusqu'à 18 heures :

Orne

Sarthe

Mayenne

Ille-et-Vilaine

Maine-et-Loire

Loire-Atlantique

Moselle

Bas-Rhin

Haut-Rhin

63 départements en vigilance jaune, ce mardi. Météo France

Toujours des orages et quelques crues

Les orages, eux, concerneront 57 départements placés en vigilance jaune, la plupart au nord du pays (49) et huit plus au sud, dont deux en Occitanie :

Ariège

Aveyron

Huit départements sont encore concernés par une vigilance jaune pour les crues :

Meurthe-et-Moselle

Moselle

Bas-Rhin

Charente

Charente-Maritime

Calvados

Orne

Eure

Enfin, ce sont maintenant 4 départements qui connaissent une vigilance jaune pour les risques d'avalanches :

Hautes-Pyrénées

Ariège

Haute-Garonne

Haute-Savoie

Températures plus douces et soleil au sud

Le mauvais temps ne concernera pas cependant toutes les régions, puis le littoral méditerranéen sera bien ensoleillé l'après-midi, malgré quelques pluies résiduelles sur la Corse et des risques d'orages sur les Pyrénées-Orientales, selon Météo France.

Les températures minimales sont comprises entre 8 et 12 degrés en général, entre 12 et localement 16 autour de la Méditerranée. Les maximales atteignent 22 à 26 degrés sur le pourtour méditerranéen, 17 à 21 degrés sur le reste du pays avec localement 15/16 sur les côtes de la Manche, en Limousin, en Aveyron et dans le Cantal où il fera 14.