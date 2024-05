Entraygues-sur-Truyère. Cécile Rigal a ouvert sa bijouterie Place Castanié

Originaire d’Entraygues, Cécile Rigal est de retour pour y implanter son atelier et sa boutique de bijouterie. Forte d’un CAP de l’art du bijou et du joyau, elle s’est spécialisée en joaillerie et en sertissage, et a acquis son expérience à Toulouse, Angers, Sévérac-le-Château, et Rodez (Bal des Créateurs). La boutique est une véritable exposition d’art : boucles d’oreilles, pendentifs, bagues, bracelets, pierres serties, bijoux patinés en creux, inspirés par la nature et typiques de l’art de la granulation des Étrusques, du martelage et de l’incrustation… Autant de marques de fabrique de Cécile ! On y trouve aussi des plaques de laiton, de cuivre ou d’argent, des cannetilles et paillons, des fils ronds, carrés, ou perlés, … et une multitude d’outils. Cette Bijouterie non traditionnelle, ne comporte pas de pierres précieuses, mais ses propres modèles, de la fantaisie, de la créativité, et de l’imagination.

On trouve aussi quelques bijoux en origami, pour sublimer le papier. En à peine quelques jours d’installation, Cécile a déjà reçu de nombreux clients.

Entraygues a retrouvé un bijoutier et la Place Castanié s’anime ; entre la poterie du Merle, Design et Crochet, le Quai West, Nicole et ses articles de pêche, et le cabinet de kinésithérapeute, Cécile a trouvé sa place. Infos sur Instagram : CecileCreationBijoux