La Loubière. Challenge de ping-pong du conseil départemental

C’est à nouveau à Lioujas que se déroulera, samedi 25 mai après-midi, la quatrième et dernière manche du Challenge du conseil départemental organisé par le Comité départemental de tennis de table. Cette compétition est ouverte à tous les adolescents, garçons et filles, âgés de moins de 18 ans, qu’ils soient des compétiteurs licenciés et aguerris ou des pratiquants occasionnels en famille ou au collège. Pour participer il suffit de s’inscrire rapidement au 06 8 1 19 26 00 et d’être présent au gymnase de Lioujas (route de Campeyroux) ce samedi à 13 h 30.

Des récompenses offertes par le conseil départemental seront offertes à tous les participants. Un goûter sera également proposé aux joueurs et accompagnants après la remise des prix prévue aux environs de 17 h. Le dévoué dirigeant local, Éric Demange sera le juge arbitre de cet open départemental.