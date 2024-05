Decazeville. Christian Paillargues sera vendredi à la Mine à Feuilles

Christian Paillargues et le groupe Pages boissetoises emmènent les lecteurs dans le tiroir des jours de pluie, celui qui contient pêle-mêle photos anciennes et autres désuets souvenirs qui se mettent à raconter autant d’émotions du passé. Ce sera ce vendredi 24 mai, à 17 heures, à la libraire la Mine à Feuilles de Decazeville.

Conteur et écrivain, Christian Paillargues partage sa vie entre Auvergne et Occitanie, Cantal et Lauragais. Retraité, il consacre une partie de son temps à l’écriture de micronouvelles où il part à la rencontre de personnages dont le vécu a toujours quelque chose à nous rappeler si ce n’est à nous apprendre. Des micronouvelles, parce que beaucoup d’entre nous peinent à lire et qu’il ne faut pas désespérer, alors micro parce qu’elles sont courtes. C’est un moyen d’essayer de ne pas laisser ceux-là de côté. Point de nostalgie quand il lui arrive de se retourner, mais du respect pour le passé et un vrai désir de transmettre ce qu’hier était, pour qu’aujourd’hui se passe et que demain soit.

Dire aussi, au détour d’une rencontre, la découverte de soi et l’éveil des premiers émois. Dire enfin les caps à passer, fiers d’avoir été ce que l’on a été, riches de sobriété heureuse, de simplicité partagée et attentive à ne pas laisser filer une capacité au bonheur aujourd’hui tellement menacée.