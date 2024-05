Coupe du monde de VTT : "Le run qui suffisait pour gagner" pour l'Aveyronnaise Marine Cabirou, lors de sa victoire en Pologne

La pilote millavoise Marine Cabirou a remporté la deuxième manche de la coupe du monde qui s'est déroulée en Pologne du bvendredi 17 au dimanche 19 mai. Dylan Levesque, lui aussi de Millau, prend une belle 20e place.

La Millavoise Marine Cabirou n’a pas tardé avant de se mettre au diapason de cette nouvelle saison de Coupe du monde de VTT. Après une petite désillusion sur la première manche de coupe du monde à Fort William, la Millavoise a montré qu’il faudrait compter sur elle lors de ce nouvel exercice. Elle a remporté la course à Bielsko-Biala (Pologne) devant la Suissesse Camille Balanche et l’Allemande Nina Hoffman.

"Une piste où tout le monde partait de zéro"

Pour ce nouvel épisode, les pilotes partaient de zéro. Une nouvelle piste jamais roulée en compétition. "C’était cool d’avoir une piste où tout le monde partait de zéro, on partait tous à égalité, détaille la pilote millavoise. Il y avait de belles parties en sous-bois où la piste s’est rapidement creusée et abîmée, au final elle a évolué dans le bon sens et c’est devenu une vraie piste de coupe du monde."

Elle devait aussi se remettre en selle après une performance qu’elle n’attendait pas forcément lors de l’ouverture de la saison en Écosse. "Il y a eu une petite remise en question et on a découvert en début de semaine qu’il y avait un problème sur mon vélo donc ça m’a quand même enlevé un poids dans la tête et ça m’a soulagé de voir que l’erreur ne venait pas que de moi à Fort William. Ça m’a permis de repartir sur de bonnes bases."

"La piste me convenait plutôt bien"

Assez solides pour monter en puissance au fur et à mesure qu’elle prenait la piste en main. Entre la qualification et la finale, la Millavoise a amélioré son temps de dix secondes. "La piste me convenait plutôt bien avec pas mal de sauts et de parties en sous-bois plus techniques, détaille-t-elle. C’est le genre de terrain qui me correspond d’habitude."

Pas de quoi non plus sauter de joie au moment de franchir l’arche d’arrivée en voyant son temps. "C’était difficile à savoir parce qu’il a plu en début d’après-midi et les conditions ont changé quand on est arrivé en haut. On ne savait pas si on pouvait pousser pendant le run de finale mais j’ai quand même fait une bonne descente. C’est toujours délicat de savoir si c’était le run de la gagne, ce n’était pas le run parfait mais ça suffisait pour gagner."

Une victoire idéale et une 5e place au général pour faire le plein de confiance avant d’aborder la prochaine étape qui aura lieu du 7 au 9 juin à Leogang, en Autriche.

Une bonne prestation pour Dylan Levesque

Elle n’est pas la seule à revenir de Pologne avec de meilleures sensations qu’en Écosse. Après sa chute en demi-finale à Fort William, le Millavois Dylan Levesque voulait forcément faire mieux lors de cette nouvelle manche de coupe du monde. Passé de justesse en finale (29e et les 30 premiers sont qualifiés), il a fait le run qu’il voulait en finale. "C’est un bon week-end, le niveau est de plus en plus haut et les places sont chères il faut donc s’accrocher."