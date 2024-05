En ouvrant le camion, les policiers découvrent 19 chiens et 130 chats "en mauvais état, squelettiques" et morts pour certains

Le camion avait parcouru plusieurs pays d’Europe avant d’être arrêté en Ille-et-Vilaine, la conductrice aurait ramassé les chats et chiens qu’elle a trouvés dans les rues.

Les forces de l’ordre ont procédé au contrôle après un signalement et ont découvert, dans ce camion dont la première fonction est normalement de transporter des cheveux, environ 150 animaux enfermés dans des conditions déplorables.

Les faits se sont déroulés près de Saint-Malo (Ille-et-Vilaine), jeudi 16 mai 2024. Le camion, conduit par une femme de nationalité anglaise, cachait 19 chiens et 130 chats baignant dans leurs excréments et pour la plupart en mauvaise santé. La conductrice voyageait avec sa fille de 8 ans.

Selon les informations de Ouest-France, le camion aurait traversé plusieurs pays européens avant ce contrôle en Ille-et-Vilaine. La conductrice est entendue en garde à vue alors qu’une enquête est ouverte pour "détention de cadavre ou partie de cadavre d’animal sans déclaration", "mauvais traitements envers un animal", "sévices graves ou acte de cruauté", "privation de nourriture ou d’abreuvement", et "utilisation de mode de détention inadapté ou pouvant être cause de souffrance ou blessure".

Une longue liste d’accusations à laquelle la conductrice devait répondre en présence d’un interprète et d’un avocat. Le parquet n’avait émis aucune décision pénale, vendredi. Des plaintes ont été déposées à l’encontre de l’Anglaise.

La conductrice ramassait tous les animaux qu’elle trouvait en Europe

Les associations de défense animale sont rapidement montées au créneau, comme le rapporte Action Protection Animale. "Les animaux gisaient dans leurs excréments et ne disposaient ni d’eau ni de nourriture. Tous sont en très mauvais état, squelettiques, manifestement malades. Certains n’ont pas survécu et les morts partageaient les cages des vivants".

L’association dresse un portrait de la conductrice, qui pourrait "souffrir d’un syndrome de Noé" et "se voyant comme une amoureuse des animaux" en ramassant les chiens et chats qu’elle trouvait dans la rue partout en Europe. Toujours selon Action Protection Animale, la conductrice vivait dans son véhicule avec sa jeune fille atteinte d’autisme.

Que faire des animaux qui ont survécu ?

"Depuis hier soir, les associations sont mobilisées afin de trouver des solutions d’accueil pour l’intégralité des animaux qui ont été saisis, chose rendue difficile non seulement en raison de leur nombre et de leur état de santé précaire, mais également car leur détentrice n’a respecté aucune règle sanitaire en faisant traverser aux animaux de nombreux pays européens, ce qui implique pour ces derniers une quarantaine obligatoire", déplore l’association.

Vendredi 17 mai au matin, le refuge de Saint-Malo a été en capacité de prendre en charge les chiens qui avaient survécu. Concernant les chats, ils seront répartis entre les associations locales et les SPA de Quimper, Vitré et Yvré-l’Évêque. L’association Action Protection Animale a également récupéré 74 chats pour les confier aux refuges d’Aix-les-Bains, Annecy, Chambéry et du Dauphiné.