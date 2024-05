Football : ambiance et réactions après la qualification de Rodez pour le deuxième play-off

Entraîneurs, joueurs réagissent après la qualification de Rodez pour le deuxième play-off, que le Raf disputera à Saint-Étienne vendredi 24 mai.

Didier Santini, entraîneur de Rodez

Dans la vie, on doit croire en tout. Impossible n’existe pas. Ça a été difficile aujourd’hui, on doit tuer le match. Mes joueurs sont fous, ils sont capables de tout.

Stéphane Gilli, entraîneur du Paris FC

Il y a de la déception, mais de la fierté, parce qu’on s’est arraché jusque dans les dernières secondes. Félicitations à Rodez pour son travail tout au long de la saison. Ils auront plus d’armes que nous pour vendredi. Je suis fier de ce que mon équipe a montré, même à 10. Ce soir, c’est dur.

Emerick Darbelet, entraîneur adjoint de Rodez

À 11 contre 10, on joue mal les coups, on doit tuer le match avant. On a fait tellement de choses comme ça toute la saison, j’ai un coach, il est fou. Il a dit : "Mais on va le faire en fait, il faut être calme et envoyer des ondes positives."

Ewen Jaouen, gardien de Rodez

Vivre des émotions comme ça… Je ne pensais pas que ça allait être aussi intense. Offensivement, le Paris FC n’avait pas forcément beaucoup de choses mais je donne le but, à la dernière seconde en plus. Après, quand on a commencé la séance de tirs au but, même s’ils rataient (ses coéquipiers), je me sentais serein. Je savais que j’allais en sortir et qu’eux, ils allaient faire le taf, même si au début ce n’était pas trop ça. Ca fait partie du jeu.

Killian Corredor, attaquant de Rodez et buteur face au Paris FC