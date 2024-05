Football : en éliminant le Paris FC aux tirs au but, Rodez continue l’aventure en play-offs !

En éliminant le Paris FC (2-2, 3-2 tab), mardi 21 mai, Rodez a validé son billet pour le deuxième play-off de Ligue 2, qu’il disputera à Saint-Étienne, vendredi 24 mai.

Cela faisait longtemps que Paul-Lignon n’avait pas autant chanté, crié et exulté. Une ferveur digne de l’exploit qu’a signé Rodez : en éliminant le Paris FC aux tirs au but (2-2 3-2 tab), lors du premier play-off, mardi 21 mai, le Raf est toujours sur la route de la Ligue 1. Et au bout de quel scénario !

Les Aveyronnais, qui avaient terminé 4es à l’issue de la 38e journée de Ligue 2, recevaient le 5e pour la qualification au deuxième play-off. Et ce sont les visiteurs qui ont donné le ton d’un duel qui s’annonçait disputé comme le sont les matches couperets.

Rodez a vite répondu

À la 4e minute, les Parisiens ont cueilli Rodez à froid en ouvrant le score par Nouha Dicko (0-1), comme les Ruthénois avaient pris de court Ajaccio quatre jours plus tôt, lors de la dernière journée de championnat.

Mais devant un Paul-Lignon surchauffé malgré les températures automnales, les sang et or ont rapidement répondu. Sur le corner suivant une tentative d’Andreas Hountondji, Rodez obtenait un penalty pour une faute sur Giovanni Haag. Et le capitaine Bradley Danger se chargeait de le convertir et de permettre aux siens de rattraper les Parisiens avant la 10e minute (1-1).

La ferveur dans les travées de Paul-Lignon. Centre Presse Aveyron - Jean-Louis Bories

Les Aveyronnais ont continué leur festival offensif et chaque incursion dans la surface parisienne faisait se lever les spectateurs de Paul-Lignon. Jusqu’à ce qu’ils puissent finalement exulter à la demi-heure de jeu quand Corredor réceptionnait un ballon destiné à Hountondji, se faufilait entre les deux derniers défenseurs parisiens et signait une frappe croisée qui donnait l’avantage à Rodez (2-1, 33e). Avant de rentrer aux vestiaires, les protégés de Didier Santini ont continué de mettre la pression au Paris FC et de faire trembler sa dernière ligne.

Et une fois les deux camps de retour sur la pelouse, le jeu n’avait repris que depuis deux minutes lorsque le visiteur Moustapha Mbow a écopé d’un deuxième carton jaune pour une faute sur Corredor et s’est fait expulser. Le Paris FC jouait à 10 et Rodez continuait sa démonstration tout le reste de la deuxième période.

La ferveur dans les travées de Paul-Lignon. Centre Presse Aveyron - Jean-Louis Bories

Le Paris FC crucifie Rodez dans les arrêts de jeu

Enfin presque toute la deuxième période, puisque les visiteurs ont crucifié les Aveyronnais à la 90e+7 par une égalisation signée Kouadio Dabila. Un renversement qui a mené le duel aux tirs au but sous les huées des travées de Paul-Lignon. Ces derniers n’ont pas réussi d’entrée aux sang et or car les trois premiers tireurs, Serge-Philippe Raux Yao, Lucas Buades et Giovanni Haag ont manqué leur tir. Pour autant, les Parisiens n’ont pas su prendre l’avantage : la 6e tentative visiteuse passait au dessus du but et offrait la qualification à Rodez !

Un match dont la dimension historique était déjà établie avant le coup d’envoi, mais qui a pris en profondeur avec le résultat et le spectacle offert par les joueurs Ruthénois. Et c’est dans le bouillonnement du stade de la rue Vieussens, sous les ovations des 3 115 spectateurs et les chants du kop ruthénois "Emmenez-moi au pays des merveilles, emmenez-moi à Geoffroy-Guichard", que les sang et or se sont qualifiés pour le deuxième play-off de Ligue 2.

Ils ont donc rendez-vous à Saint-Étienne, vendredi 24 mai !