Réquista. La "Fête de la brebis", 27e du nom, promet d’être toujours aussi belle

Dimanche 2 juin le bourg de Réquista s’éveillera au son des sonnailles des brebis. En effet dès 8 h débuteront les festivités autour de la 27e fête de la brebis. D’abord, "la Ronde de la brebis", randonnée pilotée par Véronique, Chantal et l’équipe du club Rando du Réquistanais sous les directives de Victor Grifnee, avec à leur côté de nombreux "randonneurs organisateurs", nécessaires à l’encadrement des marcheurs de plus en plus nombreux. Une balade de 13 ou 18 km avec un départ de la salle de spectacles en direction de Lincou sera proposée.

Pierrette, secondée par Philippe Marie Laurence et Bruno, attend avec impatience écrivains et lecteurs pour un salon qui accueillera de nouvelles personnalités pour sa 20e édition. De son côté, la messe en occitan se prépare, résultat d’un travail en collaboration entre la chorale occitane "Les amis de Saint-Martin du Céor" dirigée par Régine Thubières et les responsables paroissiaux. Une exposition de vieux tracteurs prendra place cette année pour cette 27e édition. En parallèle, de nombreux bénévoles s’affairent autour de Martine à la préparation des chars qui cette année encore vont surprendre le public avec le thème : des fonds marins, onze chars pour le défilé.

Les grilleurs et toute l’équipe organisatrice du repas du terroir autour de Marie Jo sont à pied d’œuvre pour garantir le meilleur accueil aux participants, autour d’un repas du terroir avec aligot, agneau de pays et Roquefort. dans un but de protection de l’environnement pensez à apporter vos couverts.

Une fête en musique avec le groupe folklorique "Lou Poutou" et la banda "les Tamos Juntos", les jeunes de 5F1 et Pink Ladies, la magie avec Sylvio… Sans oublier le travail des chiens de troupeaux avec Étienne Serclerat qui présentera un nouveau spectacle.

Ne pas oublier la traite, la tonte qui trouveront aussi leur place dans cette fête festive qui met à l’honneur la brebis. Les enfants ne sont pas oubliés avec l’atelier de fabrication fromagère et un spectacle de magie tout public.

La fin de la journée sera consacrée à la musique avec Terrasses en fêtes avec les groupes Duo Nivo, Mutmutu, Magie & Chansons et Money Jungle, l’Accordéon club Réquistanais clôturera la soirée. Michel Laurens président de l’association tient déja à remercier l’ensemble des partenaires, les collectivités ainsi que tous les bénévoles qui s’investissent à la réussite de cette manifestation.

Pour tous renseignements complémentaires, téléphoner à l’ office de tourisme du Réquistanais au 05 65 46 11 79 ou au 06 31 90 32 02.