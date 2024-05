La grande finale de "L’Aveyron Chante" s’annonce à Bozouls

Ce samedi 25 mai, à 20 h 30, Bozouls vibrera au rythme des voix des finalistes du concours de chant "L’Aveyron Chante". L’événement, qui se tiendra au complexe Cardabelle, promet une soirée riche en émotions. Avec une entrée à 5 € seulement et gratuite pour les moins de 12 ans, c’est une sortie parfaite pour toute la famille.

Organisé par l’association Art’Veyron en collaboration avec les municipalités du Nayrac, d’Estaing, de Bozouls, et le soutien du Conseil Départemental de l’Aveyron, ce concours a su s’imposer comme un rendez-vous incontournable pour tous les amateurs de chant. Ouvert à tous, il comprend deux catégories de participants : enfants et adultes. Après des phases de sélections et de répétitions, huit enfants et douze adultes ont brillé lors des demi-finales au Nayrac et à Estaing. Ce samedi 25 mai, six candidats par catégorie se disputeront les honneurs lors de cette finale tant attendue. Les talents seront récompensés, avec des prix totalisant 1 440 €. Ces performances sont le fruit d’une préparation méticuleuse, encadrée par le directeur artistique Frédéric Bonnet et son équipe de musiciens, deux chanteuses et un technicien, tous réunis pour garantir un spectacle de haute tenue.

"L’Aveyron Chante" est bien plus qu’un concours : c’est une célébration de la musique et du talent local, dans une ambiance festive et exigeante. Une occasion de soutenir les étoiles montantes de notre département dans un cadre convivial et enthousiasmant.