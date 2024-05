Ségur. La nouvelle école inaugurée en grande pompe par les autorités

Ce samedi 18 mai, Gilles Plet, maire de Ségur et son conseil municipal étaient entourés par Charles Giusti, préfet de l’Aveyron, Arnaud Viala, président du département et président de la communauté de communes Lévézou Pareloup, Claudine Lajus, directrice académique des services de l’Éducation nationale de l’Aveyron, les élus des communes voisines, le bureau d’études IB2M qui a suivi le chantier, ainsi que les entreprises qui ont travaillé sur le projet, pour inaugurer la nouvelle école.

À cette occasion, la municipalité avait convié les enseignantes, les enfants de l’école et leurs parents, les anciens enseignants venus nombreux, ainsi que la population de Ségur et d’Arques. Après avoir coupé le ruban, les convives ont été invités à découvrir les locaux décorés pour l’occasion de banderoles et divers travaux réalisés par les élèves pour montrer leur satisfaction d’être dans ce nouvel établissement. Le maire a ensuite pris la parole et a repris l’historique du projet et l’enjeu que représente l’école au sein d’une commune. Arnaud Viala a ensuite mis en avant le travail des élus et l’importance de développer et financer ce type de projet dans le milieu rural.

Le préfet a pour sa part souligné l’importance pour les enfants d’évoluer dans un bel outil de travail où ils apprennent les valeurs de la République. Les enfants ont clôturé ce moment par la lecture d’un poème et d’un petit texte et ils ont terminé par entonner la Marseillaise.