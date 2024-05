Conques-en-Rouergue. L’amnésie traumatique en "spectacle"

Le collectif montpelliérain Yolerance, compagnie théâtrale, et l’Association Artistique et Culturelle de Conques (AACC), ont présenté la première représentation publique de la pièce de théâtre L’Oignon, écrite par Amélie Mouliac, jeune aveyronnaise, suivie par une causerie. S’emparant du sujet de l’amnésie traumatique à la suite de violences sexuelles sur mineurs et à sa résilience par la parole, le collectif soutenu par l’association a su dompter le raz de marée d’émotions.

Applaudi autant pour le jeu des acteurs que par l’écriture de ce jeune et premier texte, L’Oignon a réussi à faire tomber les barrières de ce sujet difficile pour faire l’unanimité du public ; un public désireux d’en apprendre davantage et de poser des mots sur ce qu’il venait de voir.

La causerie menée par Éliane Catusse prit alors tout son sens. Elle amena sur le même ton de douceur et de délicatesse la libération de la parole grâce aux intervenants, la gendarme Charline Bessou, l’adjudant-chef Dupont de la maison de protection des familles et Axel Ribera, membre de l’association Colosse aux pieds d’argiles. Ce temps d’échange a permis aux spectateurs venus nombreux d’en apprendre plus sur ce thème et d’échanger avec les professionnels sur les manières d’agir ou de fonctionner en cas de situation similaire.

Une très belle soirée organisée par l’Association Artistique et Culturelle de Conques en partenariat avec le Département de l’Aveyron, la Drac et la commune de Conques-en-Rouergue.