Castanet. Le village se pare de belles couleurs !

Chaque année, la municipalité organise une journée citoyenne qui consiste à embellir les espaces publics, grâce aux différentes variétés de fleurs.

Elle permet de créer des lieux colorés et joyeux afin d’améliorer le cadre de vie et l’image du village, mais aussi de créer un moment d’échange entre les habitants autour d’une action solidaire. Une vingtaine de bénévoles motivés et enthousiastes ont participé à l’opération en réalisant des petits travaux d’entretien et de plantation à Castanet et à Lardeyrolles.

Dans une ambiance conviviale, les bénévoles ont ensuite partagé ensemble un repas façon "auberge espagnole". Grâce à la mobilisation des volontaires, Castanet s’est paré de nouvelles couleurs" ce samedi 18 mai.