Camboulazet. L’ensemble Altera Tempora en concert

Le dimanche 26 mai 2024 à 16h en l’église de Camboulazet se produira l’ensemble Altera Tempora, un chœur de voix mixtes placé sous la direction de Karine Tosoni, cheffe de chœur férue de musiques anciennes.

L’ensemble se réunit chaque mois à Lescure-d’Albigeois et regroupe des chanteurs et chanteuses venant de toute la région : de l’Albigeois jusqu’aux confins du Tarn et de l’Aveyron, mais aussi de Toulouse et même de Bordeaux.

Il se réunit pour le plaisir de chanter ensemble une polyphonie rare, peu souvent entendue.

Le programme, très varié, nous fait voyager dans le temps, de la fin de la période médiévale jusqu’au début de la Renaissance, soit une période charnière particulièrement féconde, d’une grande créativité où s’inventent de nouvelles formes musicales dans des œuvres tant sérieuses que joyeuses.

Musique religieuse ou musique profane ne se distinguent pas dans ces pièces où un même thème pouvait être employé dans l’une comme dans l’autre. Ainsi, lors du concert proposé à Camboulazet, vous pourrez entendre la chanson "Douce Mémoire" dans sa version originale et son développement musical dans une messe homonyme.