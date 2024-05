Saint-Christophe-Vallon. Les adhérents du Renouveau sportif sur les rails du Larzac

Sport, gastronomie et culture étaient au programme de l’escapade d’une quarantaine d’adhérents du Renouveau sportif dans un Sud Aveyron baigné par un soleil printanier. L’activité sportive a démarré le matin à Sainte-Eulalie-de-Cernon par une descente de 8 kilomètres à vélo-rail franchissant trois viaducs et quatretunnels et offrant un panorama exceptionnel sur la vallée du Cernon. Destination la gare de Labastide Pradines où un train touristique attendait tout ce petit monde, pour le ramener au point d départ.

À midi, pause gastronomique au village templier et hospitalier de la Cavalerie, suivie d’une promenade sur le site conduite et commentée par Jean-Louis, l’enfant du pays.

Retour à Sainte-Eulalie pour une visite guidée proposée par l’Office de tourisme, une occasion de découvrir les richesses d’un de plus beaux villages de France : son passé, ses traditions, son architecture médiévale, son agropastoralisme…

Les participants ont clôturé cette belle journée par une petite séance de cinéma immersif qui leur a permis de revivre les moments forts de 800 ans d’histoire.