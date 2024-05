Les marcheurs du Pays rignacois de retour du Pays basque

À seulement 14 km de la côte atlantique et de Saint-Jean-de-Luz, le VVF Pays basque Sare La Rhune est implanté au carrefour de l’océan, des Pyrénées et de l’Espagne : une situation parfaite pour randonner en montagne le matin.

Et les 47 marcheurs du Pays rignacois ne s’en sont pas privés, eux qui ont quitté Rignac lundi matin à 4 h 30 ! Sitôt arrivés, ils ont eu droit à une visite commentée de l’histoire de ce bourg labellisé plus beau village de France et à la découverte des environs.

Le lendemain, c’était direction La Ruhne avec le petit train coloré des couleurs basques ou, pour les plus courageux, en randonnée de 13 km avec 720 m de dénivelé : "Tout le long du trajet on a eu droit à de vues magnifiques et les visites des villages d’Ainhoa et d’Espelette pour ceux qui sont redescendus en train" ont témoigné les marcheurs.

Pour le troisième jour, une rando à la journée en direction des palombières avec un passage en Espagne par le col de Narbalatz. Jeudi, après le départ du village, sur les collines dominant le village, une vue panoramique sur l’océan s’est offerte à leurs yeux avant le chemin du retour : "Merci aux trois guides qui ont su nous faire apprécier le charme du Pays basque avec notamment les magnifiques maisons que l’on retrouve dans tous les villages."