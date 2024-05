Ligue 2 : la VAR fera son apparition au stade Paul-Lignon pour le play-off entre Rodez et le Paris FC

À l’occasion du match de play-off 1 entre le Rodez Aveyron football et le Paris FC, ce mardi 21 mai 2024, les arbitres pourront compter sur l’aide de l’arbitrage vidéo. Une première à Paul-Lignon.

Ces matchs de play-offs ont un avant-goût de Ligue 1, mais pour les arbitres, il y aura bien plus qu’une simple saveur d’élite du football français lors de ces phases finales menant vers le premier échelon national.

La VAR à Paul-Lignon

Présente en première division mais pas en seconde lors de la phase régulière, la VAR va faire son apparition pour ces matchs couperets. Dont celui du Rodez Aveyron football contre le Paris FC, ce mardi 21 mai 2024. "À l’occasion des Play-offs de Ligue 2 BKT cette saison, l’assistance vidéo à l’arbitrage sera disponible pour la première fois", annonce le site officiel du championnat, au moment de donner le nom des arbitres. Le déploiement de ce dispositif est inédit rue Vieussens !

Idem vendredi

L’arbitre principal, Hakim Ben El Hadj, sera donc assisté de Gwenaël Pasqualotti et Steven Torregrossa ainsi que de Guillaume Paradis en bord de terrain. Et il y aura donc, à la vidéo, Cyril Gringore et Rémi Landry.

Qui dit arbitrage vidéo pour les play-offs dit VAR également présente vendredi 24 mai 2024, à l’occasion du second match couperet, au stade Geoffroy-Guichard. L’assistance vidéo sera donc de la partie pour le play-off 2 entre Saint-Etienne… et Rodez ou le Paris FC.

La VAR en Ligue 2 dès août

Instauré en Ligue 1 dès la saison 2018-2019, l’outil n’avait pas encore colonisé les stades de Ligue 2. Ce sera le cas dès la saison 2024-2025. Avec ou sans le Raf ? Réponse ce mardi soir… ou un peu plus tard.