Ligue 2 : les play-offs démarrent ce mardi 21 mai, où et quand voir le match entre Rodez et le Paris FC ?

Après la fin de la phase régulière du championnat de Ligue 2 BKT, place aux play-offs. Ils démarrent dès ce mardi, avec le match entre le Rodez Aveyron football et le Paris FC.

L’odeur des phases finales plane enfin sur le football français. Et si cela n’était pas prévu au moment de se lancer depuis la grille de départ en août dernier, c’est bel et bien le cas : cette douce saveur va bercer Rodez, ce mardi 21 mai 2024, à l’occasion du premier match de play-offs.

Rendez-vous sur beIN Sports 1

Si vous n’avez pas votre place pour assister à la rencontre depuis les travées de Paul-Lignon, il faudra se brancher sur beIN Sports 1. Le coup d’envoi sera donné à 20 heures 30. Il s’agira du seul diffuseur de ce match, qui ne sera donc pas retransmis en clair.

En championnat, les canaux de beIN Sports ont plutôt réussi au Raf, qui a été choisi pour jouer en prime à trois reprises cette saison : face à Saint-Étienne en août (victoire 2-1), à Bordeaux en octobre (2-2) et enfin contre Auxerre au printemps (victoire 2-0).

Jusqu'au bout de la nuit ?

Pour rappel, il s’agit là d’un match couperet et sur une seule confrontation. Si Ruthénois et Parisiens se quittent sur un score nul au bout de 90 minutes, il faudra que les deux équipes se départagent dans la foulée. Dans ce cas-là, pas de prolongation d’une demi-heure au programme, mais directement une séance de tirs au but.

Et pour la suite ?

Le vainqueur de ce match qui avait déjà animé les travées de Paul-Lignon le 23 avril dernier pour une victoire du Raf 1 but à 0, gagnera le droit de disputer le play-off 2. Et il arrivera vite ! Ce sera le vendredi 24 mai à 20 heures 30, du côté du Stade Geoffroy-Guichard de Saint-Étienne. Avec le même format : match sec, avec tirs au but en cas d’égalité.