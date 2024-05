Decazeville. L’Outil en main se développe et reçoit le soutien du Lions club

L’association L’Outil en main de Decazeville, qui initie les jeunes aux métiers manuels et du patrimoine, poursuit sa rapide progression. Elle a commencé son activité au collège Paul-Ramadier de Decazeville, au printemps 2023, avec 6 enfants qui sont montés à 9, puis à 12.

En ce printemps 2024, voilà qu’elle accueille 20 jeunes, entre 9 et 14 ans, le mercredi après-midi en période scolaire.

Les gens de métiers retraités se sont transformés en formateurs. Ils sont 18 à s’être investis, faisant œuvre utile en contribuant à l’épanouissement de l’enfant et en lui faisant découvrir leur métier et savoir-faire. Ils entretiennent ainsi, chaque semaine et durant quelques heures d’activité réelle, le goût des projets, reprenant en quelque sorte la relation privilégiée grands-parents/petits enfants, donnant à cette action une dimension exceptionnelle et intergénérationnelle.

Les enfants qui ont fait le choix d’intégrer l’Outil en main peuvent s’y découvrir des talents, une passion, développer leur dextérité manuelle en réalisant des objets qu’ils choisissent. Plusieurs réalisations sont présentées sur la photo, au premier plan. Cette manière d’échanger et de transmettre n’a pas échappé au Lions club Decazeville-Cransac qui a décidé d’aider l’association, avec un chèque de 500 €.

Les membres du Lions se sont fait expliquer le fonctionnement de l’Outil en main, les progrès accomplis par les jeunes, certains trouvant là une vocation pour la suite de leurs études. "Nous sommes heureux de vous aider. Votre association est dynamique et s’insère parfaitement dans un contexte socio-économique qui a beaucoup évolué", s’est félicité le président Guy Aldebert.

Pour Bernard Monméjac et Didier Péchoultres, respectivement président et vice-président de l’Outil en main, cette aide est importante : "Nous vous remercions pour ce chèque car nous avons des frais, un besoin d’outillage, de matière première et il faut renouveler nos productions. Nous venons de créer un local pour le stockage et nous sommes toujours preneurs pour acquérir du vieux matériel, des matériaux, etc.".

Contact de l’association au 06 08 63 31 32.