Rodelle. Montbazens-Rignac remporte la coupe Braley masculine

Samedi 18 mai avait lieu la finale de la coupe de football masculine Braley. Plus de 500 personnes avaient fait le déplacement sur le terrain de Bezonnes dans une ambiance festive pour voir le match qui opposait le FC Comtal (Lioujas-Sébazac) et l’Union sportive Montbazens-Rignac.

Une rencontre très équilibrée puisqu’à la fin du temps réglementaire le score était de 1 à 1. S’en est donc suivie jusqu’à la tombée de la nuit, une prolongation de deux fois 15 minutes. Le résultat restait identique nul 1à 1. Afin de désigner un vainqueur de l’épreuve il a fallu recourir aux coups de pied au but. C’est vers 22 heures que le résultat final affichait 5 à 4 pour une victoire de Montbazens-Rignac qui remporte ainsi la coupe de la finale. Dans la bonne humeur le FC Comtal n’a pas démérité et a félicité le vainqueur.

Une rencontre très bien arbitrée où le plaisir de jouer dans le respect était de mise comme le souhaitaient les organisateurs Pierre Bourdet, président du district aveyronnais, Gérard Soulié et Aline Chaomleffel coprésident du club de Bezonnes et Chrstian Braley fidèle partenaire qui a offert fouace et boissons pour clôturer cette belle rencontre.