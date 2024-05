Nutrition : 5 conseils pour préparer votre barbecue végétarien

Volontiers associé à la viande rouge et autres saucisses et merguez, le barbecue sait bien sûr s’adapter aux végétariens, sans rien perdre de sa convivialité !

Même en l’absence de barbecue peut s’avérer gourmand, coloré et festif. Bien sûr, l’on pense volontiers aux légumes classiques tels que le poivron ou l’aubergine. Mais fort heureusement, le champ des possibles s’avère bien plus vaste. Notez bien ces quelques conseils… qui commencent par une bonne maîtrise de la cuisson !

Coupez épais !

Vous vous doutez bien qu’une fois sur le grill, la courgette cuira différemment que la côte de bœuf. La clé –pour rester sur l’exemple de la courgette – est donc de couper des tranches plutôt épaisses, afin d’éviter qu’elles ne se décomposent à la première manipulation. Disposez-les bien sûr à distance de la braise et badigeonnez d’huile d’olive ou d’une marinade. L’une comme l’autre empêcheront l’aliment de coller à la grille.

Les marinades !

C’est l’une des clés du barbecue végétarien réussi ! Elles embaumeront vos préparations comme l’atmosphère. Leur composition peut varier à l’infini ! Vous pouvez ainsi essayer une marinade à base d’huile d’olive vierge additionnée d’ail ou d’échalote, en y ajoutant quelques aromates comme du thym, du romarin et/ou du curcuma… Et pourquoi pas du jus de citron, avec de l’huile d’olive, de la coriandre (fraîche et en graines) et une pincée de sel, comme le suggère Eva sur sa chaine You Tube Eva les petits plats. Laquelle propose également un ensemble jus de citron, huile d’olive, ail, persil frais et vinaigre balsamique. Un délice avec des champignons ! Sans oublier les marinades à base de soja, bien sûr, avec par exemple du miel, du citron et du poivre. Pensez bien à laisser reposer vos préparations 30 minutes à une heure avant de les cuisiner au barbecue.

Misez sur les légumes de saison

Poivrons, aubergines, courgettes, tomates, champignons, oignons… Du classique mais de l’indispensable dans tout barbecue, qu’il soit végétarien ou non ! Pour les aubergines, vous pouvez les couper dans le sens de la longueur – et assez épaisses donc – en y ajoutant un peu de sel, histoire de les faire transpirer un peu et qu’elles soient moins sèches une fois cuites. L’épi de maïs ravira aussi les papilles. Surtout si vous le beurrez et y ajoutez un mélange d’épices cajun. Quelques soient les variantes choisies, vous aurez de quoi réaliser de délicieuses salades ou de belles brochettes. Avec pourquoi pas quelques pommes de terre en papillote ?

Tentez les protéines végétales !

Le tofu bien sûr, fumé ou non, agrémenté d’une marinade. Et peut-être moins connu, le seitan : de la farine de blé que vous trouverez en magasin bio. Idéal avec une marinade… encore une fois ! Vous pouvez aussi préparer des fallafels végétariens, à base de pois chiches.

N’oubliez pas les fruits !

Un pur régal en brochette, ou en "salade", avec un mélange miel et jus de citron… A l’image des abricots, des figues, des mangues, des bananes, des fraises… de nombreux fruits peuvent entrer dans la composition d’un dessert spécial barbecue. Comme c’est le cas pour les légumes, vigilance avec la cuisson. A la différence de ces derniers, les morceaux risquent d’être plus petits. L’idéal reste alors de les disposer sur un papier aluminium. Et un dernier conseil de bon sens : surveillez en permanence leur cuisson…