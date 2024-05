Occitanie : pour un briquet, il tabasse une jeune femme avec une rare violence et la traîne sur les rails d'un tramway qui arrive

La jeune femme n'a semble-t-il eu la vie sauve que grâce à l'intervention du conducteur du tramway, le mardi 14 mai dernier au petit matin à Montpellier.

Ce mardi 14 mai vers 5h30 du matin, une jeune femme de 24 ans attendait le tramway à l'arrêt Albert-1er à Montpellier quand elle se fait aborder apr un homme d'une cinquantaine d'années, patibulaire, avec "des tatouages partout sur le visage". Cet homme, un sans-domicile fixe, lui demande un briquet. N'étant pas fumeuse, elle n'en a pas sur elle. Un refus forcé qui va littéralement mettre en rage l'inquiétant quinquagénaire, lequel va hurler sur la jeune Montpelliéraine effrayée, selon le récit de Midi Libre.

Rouée de coups et traînée sur les rails du tramway

Cette dernière va tenter alors de calmer le jeu en proposant de l'argent au SDF pour qu'il aille acheter un briquet, mais trop tard, l'impensable machine était lancée. L'imposant quinquagénaire va alors se défouler sur la malheureuse jeune femme en la rouant de coups, puis en l'attrapant par les cheveux et la faisant chuter, selo le témoignage même de la victime. puis, le SDF va la traîner vers les rails du tramway tout en la frappant et en tentant de l'étrangler.

C'est alors qu'arriva le tramway.

Le courage du conducteur

"J’ai vu sur le côté deux personnes au sol dont l’une était à califourchon sur l’autre", raconte à nos confrères Sofian Aissani, 33 ans, le conducteur de la rame de tramway. Pensant au début à une bagarre entre SDF "comme c’est souvent le cas", un détail alerte cependant Sofian : les baskets blanches de la victime à terre, "les mêmes que souhaite ma fille".

Immédiatement, et voyant que" personne ne bougeait" parmi les personnes présentes ce matin-là, et même si le règlement le lui interdit, il stoppe le tramway de manière sécurisée, pour ne pas mettre en danger ses passagers ni bloquer le carrefour, et se précipité au secours de la jeune femme.

"Il était vraiment gaillard", a-t-il raconté à nos confrères le vendredi 17 mai, "quand je l’ai plaqué, j’ai eu l’impression de bousculer un mur. Il était vraiment carré". Mais Sofian est parvenu à immobiliser l'agresseur à terre, ce dernier semblant désorienté et tenant des propos incohérents. Il a demandé ensuite à des témoins de s'occuper de la victime, qui semblait à demi inconsciente. "J’ai compris que c’était une tentative d’homicide quand j’ai vu les marques qu’elle avait au niveau du cou", commente-t-il. "Pour moi, ce jour-là, il voulait en finir avec elle, il était comme possédé", conclut-il

Selon InfOccitanie, le SDF en furie a réussi à prendre la fuite, avant d'être interpellé quelques instants plus tard et d'être hospitalisé d'office à l'hôpital psychiatrique de la Colombière.

Sofian Aissani, père de 4 enfants, n'est pas un novice en matière de sauvetage de vies, rappelle Midi Libre : "En novembre 2021, raconte l'interessé, j’avais fait une réanimation cardiaque qui avait duré presque une heure avec une personne qui avait fait un malaise dans mon bus".