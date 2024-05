Onet-le-Château. Retour sur une page d’histoire qui s’est achevée tragiquement à Cantaranne

Lors du 8-Mai de la commémoration 1944, un hommage a été rendu à la mémoire du maquis Arète Saules. L’occasion de rappeler un moment d’histoire à partager, afin de ne jamais oublier celles et ceux qui ont fait et font notre territoire, et particulièrement notre commune.

Nous sommes le mardi 1er août 1944, deux voitures du maquis arrivent à Cantaranne. Dans la première, conduite par le maquisard Roland Saules, se trouve le Commandant Arète (en fait René Dinomais). Dans la seconde ont pris place le commandant Richard, alias Robin (en fait Bernard-Henri Bonnefous), et son chauffeur Jean-Marie Cransac. Ce déplacement fait suite à des négociations qui ont lieu entre le commandant Arète, le commandant Richard et les autorités militaires allemandes pour effectuer un échange de prisonniers. Ces pourparlers visent à la libération du commandant Birebent (dit Laroque) responsable départemental de la Résistance, contre 3 sous-officiers allemands. Cet échange placé sous la neutralité du vice consul d’Espagne doit avoir lieu le 1er août au Bois du Four. Un premier rendez-vous est fixé à Cantaranne, route de Séverac. Mais une fois arrivés sur place, les 4 hommes comprennent qu’ils sont tombés dans une embuscade et sont immédiatement pris pour cibles. Dès les premières balles, le commandant Arète est grièvement blessé, puis achevé d’une balle dans la nuque. Roland Saules est atteint d’une balle en plein front.

Le commandant Richard et son chauffeur sont faits prisonniers et interrogés. A la prison de Rodez, face au chef de la Gestapo, le Commandant Richard menace, s’il n’est pas libéré avec son chauffeur, que les prisonniers Allemands du maquis seront exécutés. Il est alors remis à un Colonel de la Wehrmacht qui décide, après avoir entendu les explications sur l’erreur du Vice-consul d’Espagne, de libérer les deux résistants. Mais fait unique dans la Résistance, le Commandant Richard exige, avant d’être libéré, qu’un peloton de gendarmes et un officier allemand rendent les honneurs à ses deux camarades tombés dans l’embuscade…

Après l’embuscade de Cantaranne, le maquis est rebaptisé Maquis Arète-Saules, en hommage au commandant Arète et Roland Saules. Et ce 8 mai 2024, près de 80 ans après la tragédie, Jean-Philippe Keroslian, maire d’Onet-le-Château, accompagné de Madame Véronique Ortet, sous-préfète de l’Aveyron, des héritiers des familles Arète et Saules, ont rendu hommage à ces hommes, en renommant le carrefour situé route de Séverac, carrefour Arète-Saules, près de la stèle commémorant cet évènement historique. Pour ne jamais oublier…