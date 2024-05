Rodez : une grande broderie qui noue les liens entre générations

Une broderie collective réalisée dans le cadre du projet "Tissons du lien" avec le service Convivialité Séniors du Centre Communal Action Sociale (CCAS) de la ville de Rodez et le lycée François d’Estaing, en collaboration avec le Département.

Une cinquantaine de séniors et une trentaine de jeunes de la classe STD2A Sciences et technologies du design et des arts appliqués du lycée François d’Estaing à Rodez ont participé à la création d’un grand caneva collectif sous la direction d’Aurélie Fournier, artiste plasticienne, et le soutien de Francis Fournier, vice-président du CCAS de Rodez. L'artiste a déjà mené ce type de création auparavant. Ce projet intergénérationnel a pour thème "Autour de la place", ce qui rappelle la convivialité de la ville. Après plus de 1 000 heures de travail et 88 carrés à broder, l’œuvre commune a pris vie pour le plus grand bonheur des participants. " Il s’est passé plein de choses, c’est allé au-delà de ce que j’avais imaginé. J’ai pu rencontrer de nouvelles personnes, les jeunes étaient géniaux. On nous a sollicités et on s’est vraiment senti utiles", confie une senior qui a participé a ces mercredis après-midi d’échange. Du côté des lycéens le constat est le même, ils semblent tous avoir apprécié ce projet unique : "Ça m'a permis de me rapprocher de ma grand-mère qui était présente lors du projet. J’ai pu rencontrer des séniors et savoir ce qu’ils ont vécu", exprime une élève du lycée François d’Estaing.

Cette toile est partie de dessins d’élèves qu’Aurélie Fourrier a ensuite utilisé pour la composer. "À chaque étape beaucoup de découvertes, certains ont apprécié et d’autres abandonné", explique une professeure du lycée, qui a encadré cet atelier. Main dans la main séniors et lycéens ont façonné la broderie, entreposée au premier étage de la mairie de Rodez jusqu’au 29 mai. C’est un projet qui aura de la résonance auprès du territoire. La ville compte bien continuer dans sa lancée en développant des projets avec plus de sensibilité sociale.