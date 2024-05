Espalion. Soirée occitane pour la Nuit européenne des musées

La 28e Nuit européenne des musées a été célébrée au Musée des mœurs et coutumes d’Espalion le 18 mai avec une soirée dédiée à la culture occitane.

Après une première soirée sur le thème de l’Afrique (voir édition du 19 mai), les participants ont pu découvrir ou redécouvrir cette région et sa langue à travers un conte bilingue occitan et français, "L’enfant polit", de Jean Boudou (Joan Bodon, 1921-1975), romancier, poète et conteur en langue d’Oc. Le conte a été interprété avec talent par Édith Bouygues, enseignante en Occitan, conteuse et musicienne.

Conte bilingue et musique traditionnelle

Ce conte, tiré du recueil "del Contes del Drac", raconte l’histoire d’un enfant qui est enlevé par le Drac, "lo filh del diable" (le fils du diable), et séquestré "al païs de jos la tèrra" (Au pays sous la terre), le royaume du Drac. L’enfant est enfermé dans une barrique, en vue de l’engraisser puis de le manger, car "lo Drac" aime la chair fraîche. Mais l’enfant est malin, "es degordit" (est dégourdi), il déjoue le piège du Drac et séduit la Draquessa (épouse du Drac) qui redeviendra princesse et le sauvera.

La séance de conte a été suivie d’une présentation d’instruments traditionnels, la cabrette et l’accordéon, et d’une initiation aux danses collectives de l’Aveyron. La quarantaine de personnes présentes, de différentes générations, a apprécié cette soirée qui a mis en valeur le patrimoine culturel régional.

Créativité et Éducation Artistique

En plus de cette soirée, le Musée des mœurs et coutumes accueille une exposition photographique et sonore fascinante, fruit de la collaboration entre deux classes de 5e du collège de l’Immaculée Conception d’Espalion, du photographe Julien Coquentin et du musicien Francisco Esteves.

Cette exposition est le résultat d’un projet d’éducation artistique et culturelle (EAC) visant à offrir aux écoles et collèges des territoires ruraux une approche diversifiée des arts et à encourager la rencontre avec la création contemporaine et les artistes.

Pendant quatre mois, les élèves ont travaillé d’arrache-pied pour démêler les fils d’une affaire criminelle imaginaire, "L’affaire Albiec", qui aurait eu lieu en 1905. Bien que l’affaire n’ait jamais existé, les élèves ont utilisé leur imagination débordante pour créer un récit captivant, qu’ils ont ensuite raconté à travers un travail d’écriture et de création sonore et photographique.

Au final, le Musée des mœurs et coutumes d’Espalion a offert aux participants une belle occasion de découvrir et de célébrer la culture occitane à travers une soirée de conte et de danse, ainsi qu’une exposition photographique et sonore fascinante créée par des élèves du collège de l’Immaculée Conception d’Espalion.