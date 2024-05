Villefranche-de-Rouergue. Sortie de résidence de l’artiste Olga Theuriet

"Répondant à l’appel qu’Olga Theuriet avait lancé, vous avez été nombreux à faire don de paires de chaussettes, déposées par vos soins dans nos espaces d’expositions, ou adressées de plus loin par voie postale. Soyez-en tous chaleureusement remerciés", lance l’Atelier Blanc. Une rencontre avec l’artiste est prévue ce jeudi 24 mai, à 18h. Elle présentera au Moulin des Arts de Saint Rémy le travail de broderie et d’écriture mené tout au long des mois d’avril et mai.

Ce travail, encore en cours d’élaboration, sera présenté dans le second volet de l’exposition "Hessie #Fil#Temps#Contretemps" visible du 22 juin au 29 septembre prochains.

Née en 1970 à Pontarlier (France). Olga Theuriet vit et travaille à Dijon. Elle met sur le même plan l’écriture et la couture. Sa recherche vestimentaire s’élabore au quotidien dans le texte du Journal qui lui donne naissance. Dans un mouvement d’une nécessité intérieure, les œuvres d’Olga Theuriet semblent matérialiser la forme d’une absence.

"L’artiste porte une attention particulière au vêtement et à son inscription dans le langage et dans l’architecture, à sa matérialité sociale et à sa fabrication. Dans le contexte de la vie quotidienne, sa recherche s’articule au plus près des rapports sémantiques entre texte et textile". Entrée libre