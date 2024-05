"Tout a été mangé, même les os et les entrailles" : en Occitanie, du bétail a-t-il été attaqué... par des chacals dorés ?

Des éleveurs du nord de l'Hérault victimes d'attaques de leurs troupeaux n'écartent pas comme prédateur ce canidé dont le territoire est en expansion, et qui a été observé en France des Vosges à la Bretagne, en dédouanant donc le loup ou les chiens errants. L'éventualité est envisageable et voici pourquoi.



Le 11 mars 2024, le troupeau de Yannick Poras, éleveur à Mons-La-Trivalle dans le nord de l'Hérault, était attaqué, causant la mort de 7 agneaux et la disparition (supposée) d'un agneau et d'une brebis. Des victimes dont il ne restait que la peau, la laine... et c'est tout. "Tout a été mangé, même les os et les entrailles (...) Plus de 50 kg de viande ont été consommés", commente l'éleveur à Midi Libre.

Le loup officiellement disculpé

On pense d'abord au loup, "on sait qu'il est bien là-haut, dans la montagne, tout près", ou à des chiens errants... Mais début mai, les conclusions des services de la préfecture de l'Hérault sont sans appel : "La responsabilité du loup est écartée", écrit-elle à l'éleveur. Selon les experts, l'analyse des peaux a révélé "des perforations avec hématomes. Cependant, leur diamètre est inférieur à 3 mm et les trachées ne sont pas broyées, ni perforées". Suffisant pour innocenter le loup.

Celui-ci n'est pas en cause ? Yannick Poras ne pourra pas être indemnisé, "je vais perdre plus de 1 000 euros dans cette affaire".

Pas un chien errant repéré depuis au moins 3 ans

Quant aux chiens errants, l'éleveur est équipé d'une caméra détectrice de mouvements (qui ne fonctionnait pas le jour de l'attaque), et en 3 ans, cette caméra n'a filmé que "du blaireau, du renard, des genettes, jamais de chiens", énumère-t-il, disculpant de facto les chiens errants, lui qui pourtant a été victime d'une attaque d'une meute de chiens il y a quelques années. "Ils tapent dans le troupeau au hasard, il y a beaucoup de bêtes blessées", alors qu'ici, tout a été dévoré, entièrement.

Alors, quel prédateur est capable de commettre ce type d'attaques de troupeaux ? Et Yannick Poras, comme d'autres éleveurs du secteur, avance le nom d'un autre animal, un canidé : le chacal doré.

Il dévore d'abord les viscères, cache la viande

Même s'il n'a pas d'autres preuves, Yannick Poras a "retrouvé des excréments avec des graines dedans, marque d’un animal omnivore", ce qu'est effectivement le chacal doré. Plus proche du loup et du coyote que des autres chacals d'Afrique, le chacal doré se nourrit essentiellement de rongeurs et autres petits mammifères, mais aussi de batraciens, de fruits et de plantes. Egalement charognard, son alimentation est opportuniste, et peut attaquer des proies plus grandes, comme des vaches ou... des moutons.

Il est également capable de parcourir de longues distances, des centaines de kilomètres sur plusieurs jours, sans boire et en mangeant peu.

Plus petit que le loup, à qui il ressemble, il a aussi des incisives plus fines. Quand il a une proie, il dévore d'abord les viscères, et peut transporter des morceaux de viande dans des caches, qui lui servent de garde-manger, ou régurgiter la nourriture pour nourrir ses petits. Leur base sociale est le couple mais les chacals dorés font généralement partie d'une petite meute, entre 3 et 7 individus comme observé dans le nord de l'Italie, où environ 200 individus ont été recensés fin 2021.

Repéré depuis 2017 en France, où il n'est pas reconnu

En orange, le territoire du chacal doré en 2018. Wikipedia

Originaire d'un vaste territoire allant de l'Europe centrale et de l'est au Moyen-Orient, à l'Inde, l'Asie du sud et jusqu'au Sri Lanka, le chacal doré est en quelque sorte en "reconquête" de son royaume depuis au moins une vingtaine d'années, une reconquête facilitée par l'absence ou la rareté de son redouté "frère ennemi"... le loup. Y compris aujourd'hui en Europe de l'Ouest, comme en Allemagne, où le chacal y aurait dévoré six moutons...

Son arrivée (ou plutôt son retour) en France a été authentifiée fin 2017 en Haute-Savoie et confirmée l'année suivante. Il a été photographié ensuite fin 2020 dans les Deux-Sèvres, puis dans le Finistère fin 2022, vu encore fin avril 2023 en Loire-Atlantique, photographié en juin 2023 dans les Vosges. Fin mars 2024, un chacal doré a même été capturé puis relâché dans l'Aisne. Et pourtant, l'espèce n'est pas encore reconnue en France et sa présence en Europe de l'ouest fait toujours débat.

Alors, les montagnes du nord de l'Hérault, même si le loup y est, pourquoi pas ? Voire plus encore, le Larzac, les Cévennes, et les autres grands espaces d'Occitanie, des grands espaces que le chacal doré affectionne.

Un danger moindre pour les troupeaux ?

En 2023, rappelle enfin Midi Libre, 27 constats d’attaques de troupeau ont été recensés en Hérault par l'Office français de la biodiversité. Pour 15 de ces attaques, la piste "loup" n'est pas écartée. Pour les 12 autres, hormis les chiens errants et leur mode d'attaque bien identifiable, tout est possible, y compris le chacal.

Néanmoins, compte tenu de son mode d'alimentation "opportuniste" (il est omnivore et charognard, et se nourrit surtout de rongeurs et de petits mammifères), le chacal représente un danger moindre pour les troupeaux, s'attaquant plus volontiers dans ce cas-là à du bétail jeune, vieux, ou des bêtes malades ou blessées. Comme dans le cas des bêtes attaquées dans l'Hérault, puisqu'il s'agissait surtout d'agneaux....