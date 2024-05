Luc-la-Primaube. Un spectacle tout public, sous chapiteau

2003, les Ogres de Barback créent Pitt Ocha, sur disque. 2023, les Ogres démarrent le voyage de ce petit bonhomme sur scène, sous chapiteau… pour fêter dignement ses 20 ans ! Le grand cirque des Ogres de Barback reprend la route. C’est sous un chapiteau de 28 m de diamètre (d’une jauge de 660 places) que les Ogres font vivre le spectacle de Pitt Ocha, le petit personnage récurrent de leurs quatre albums jeune public, ayant tous connu, depuis 2003, un important succès tant public (+ de 400 000 exemplaires vendus) que critique. Et c’est peu dire que ce spectacle était attendu : le chapiteau est systématiquement complet depuis le début de la tournée au printemps 2023. Luc-la-Primaube sera, entre le 30 mai et le 2 juin, la 16e commune à accueillir le village de Pitt Ocha. C’est à l’invitation du Club de Rodez, que les Ogres y donneront 7 représentations : jeudi 30 mai (séance scolaire) à 14 h 30, jeudi 30 mai (séance tout public) à 20 h, vendredi 31 mai (séance scolaire) à 14 h 30, vendredi 31 mai (séance tout public) à 20 h 30, samedi 1er juin (séance tout public) à 14 h 30, samedi 1er juin (séance tout public) à 20 h 30 et dimanche 2 juin (séance tout public) à 14 h 30. Pitt Ocha est un attachant petit personnage, né il y a 21 ans, de l’imagination du groupe. Pitt Ocha vous invite, artistes et public, dans son univers, et vous emmène à travers le monde, pour vous présenter sa panoplie de sons d’horizons multiples et variés. Dans un spectacle musical, qui revêtira certains atours du cirque traditionnel, sous un chapiteau coloré intégralement décoré, vous vivrez ses aventures et ses rencontres dans un véritable maelstrom visuel et sonore. Spectacle tout public à partir de 5 ans. Placement libre, debout ou assis. Durée : 1 h 30. Possibilité de restauration sur place (aligot + saucisse ou farçous + dessert). Tarif adulte : 25 € le spectacle ou 37 € la formule repas + spectacle. Tarif enfant (- de 13 ans) : 20 € le spectacle ou 30 € la formule repas puis spectacle. Nombre de places limitées. Billetterie : leclubrodezcom, MJC de Luc-la-Primaube, Maison du livre de Rodez ou pass culture. Contact : contact@oc-live.fr ou au 05 65 42 88 68.