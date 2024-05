Flavin. Une belle journée de détente avec les Joyeux vétérans sur la côte sétoise

Ce vendredi 17 mai, 48 ont embarqué de bonne heure pour un petit voyage, plaisant et instructif à Sète. Après la visite de la chapelle Notre-Dame-de-la-Salette construite au sommet du Mont Saint-Clair, les voyageurs ont apprécié la fameuse tielle sétoise dans un restaurant sur les quais.

Pour visiter la magnifique ville de Sète, rien de mieux que le petit train qui arpente les rues du centre-ville, les ports de commerce et de pêche. Ils ont ensuite profité de la traversée des canaux du port en direction de l’étang de Thau, connu pour être un milieu naturel sans équivalent en Europe où de nombreuses exploitations assurent l’élevage des huîtres et des moules. Petit arrêt ensuite pour acheter la bien connue "Zezette de Sète", biscuit sablé traditionnel parfumé à l’arôme de vanille. Une journée très agréable et bien remplie qui laissera d’excellents souvenirs.