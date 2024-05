VIDEO. "Showtime" en Aveyron : découvrez ces champions de boxe qui sont tous prêts à enflammer le ring !

Le gala de boxe Showtime de Hurricane Boxing, prévu le samedi 25 mai à l’Athyrium d'Onet-le-Château, promet d’être une soirée inoubliable pour tous les aficionados de boxe.

Cet événement mettra en vedette certains des meilleurs talents de la boxe française, dont plusieurs champions olympiques et étoiles montantes du ring.

Aperçu d’un casting d’exception

- Abibe Bennama. Abibe est un boxeur talentueux avec un palmarès professionnel impressionnant de 14 victoires dont une par KO et seulement 2 défaites. Il a remporté plusieurs victoires notables contre des adversaires tels Gary Mouhet et Serhii Soroka, démontrant sa maîtrise et sa ténacité sur le ring.

- Victoire Piteau. Victoire est originaire de Saint-Maur et détient un palmarès remarquable avec 11 victoires et seulement deux défaites. Elle a remporté le titre de championne WBC Francophone des légers en avril 2021, en battant Sara Marjanovic et a disputé le titre WBC Silver contre la Mexicaine Magali Rodriguez en juin 2022, montrant ainsi son ambition et son talent sur la scène internationale.

- Makan Traoré. Makan est connu pour son style de combat puissant et technique. Il a déjà marqué les esprits dans les compétitions nationales et est considéré comme un futur grand nom de la boxe anglaise.

- Bilal Bennama. Bilal, le frère d’Abibe, est également un boxeur accompli. Double champion de France amateur, deux fois champion d’Europe et vice-champion d’Europe 2024, il a représenté la France aux jeux olympiques de Tokyo en 2020. Ses performances constantes et sa détermination en font un adversaire redoutable. - Sofiane Oumiha. Sofiane est une véritable icône de la boxe française. Médaillé d’argent aux Jeux olympiques de Rio en 2016, triple champion du monde, il a remporté plusieurs titres nationaux et internationaux, consolidant sa réputation sur le ring. Sa technique raffinée et son expérience font de lui, un boxeur redouté et respecté.

Avec ce plateau sportif exceptionnel, le gala de boxe Showtime promet des combats intenses et des performances de haut niveau. En plus des têtes d’affiche internationales, les combats incluront également des sportifs de l’Hurricane Boxing Club, mettant en valeur les talents locaux et émergents. Avec des boxeurs et boxeuses de cette envergure, en provenance des quatre coins du monde, les spectateurs peuvent s’attendre à une soirée sportive pleine de passion, de détermination et de spectacle !

Un véritable show

L’évènement sera aussi marqué par l’utilisation des technologies de pointe, y compris l’IA (intelligence artificielle), pour améliorer le confort des spectateurs. Cette innovation souligne l’engagement de Hurricane Boxing à offrir non seulement des combats de qualité, mais aussi une expérience spectateur exceptionnelle. La soirée sera rehaussée par la présence exceptionnelle du Comité Miss Aveyron, d’athlètes paralympiques et de personnalités titrées du monde de la boxe. Ces invités particuliers apporteront une touche supplémentaire de prestige et de glamour à l’événement faisant de cette soirée un rendez-vous incontournable pour tous les passionnés.

Dernières places…

Il reste encore des places disponibles, mais elles se font rares. Ne manquez pas cet événement extraordinaire qui célèbre la boxe dans toute sa splendeur. Pour plus d’informations et pour réserver vos places, la billetterie en ligne est disponible sur le site de Hurricane Boxing Club, ainsi que sur Hello Asso. Il sera normalement possible d’acquérir sa place au prix de 25 € sur place, le samedi 25 mai.

Quoi qu’il en soit, rendez-vous le samedi 25 mai, pour une soirée inoubliable et hors du temps, où les champions olympiques et les étoiles montantes se rencontreront sur le ring, pour vous faire vibrer avec des combats mémorables… À l’Athyrium !