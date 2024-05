VIDEOS. Emeutes mortelles en Nouvelle-Calédonie : Macron se rend sur place, des touristes évacués par "vols gouvernementaux", des barrages se reforment

L'état d'urgence est toujours en vigueur jusqu'au lundi 27 mai dans l'archipel, où des barrages limitent encore l'accès à la nourriture et aux médicaments et où la situation reste tendue. Le point ce mardi 21 mai.

Emmanuel Macron va se rendre ce mardi 21 mai en soiréeen Nouvelle-Calédonie, en proie depuis une semaine à de violentes émeutes qui ont conduit l'Australie et la Nouvelle-Zélande à évacuer leurs ressortissants bloqués dans l'archipel français du Pacifique.

Emmanuel Macron restera une journée en Nouvelle-Calédonie où il rencontrera des élus et des membres de la société civile. Son déplacement est un "acte fort" pour faire comprendre l'attachement de l'Etat à la Nouvelle-Calédonie.

La Nouvelle-Calédonie est secouée par des troubles liés à un projet de réforme de la Constitution, contesté par les indépendantistes kanaks, qui vise à élargir le corps électoral aux personnes résidant depuis dix ans dans l'archipel, corps électoral qui est resté figé depuis l'accord de Nouméa de 1998.

Des barrages se reforment

Les violences ont fait six morts, engendré d'importantes destructions tandis que des barrages routiers limitent encore l'accès aux denrées alimentaires et aux médicaments. D'autant que certains d'entre eux, détruits par les forces de l'ordre, se reforment.

L'état d'urgence a été déclaré le 15 mai pour une durée de douze jours et plus de 1.000 renforts de la gendarmerie nationale, de la police nationale et de la sécurité civile sont arrivés sur place. "Notre priorité est le retour au calme et à l'ordre", a déclaré la porte-parole du gouvernement Prisca Thevenot. Ce mardi 21 mai, des tirs d'armes à feu étaient toujours entendus ça et là malgré de nouveaux renforts policiers, notamment à Nouméa, et au moins un bâtiment a été incendié. La Chambre de commerce et d'industrie de Nouvelle-Calédonie a appelé à "préserver le peu qu'il reste", avec le concours des forces de l'ordre.

Des touristes évacués par leurs gouvernements

Selon les autorités locales, environ 3.200 personnes attendaient de pouvoir quitter ou entrer en Nouvelle-Calédonie alors que les vols commerciaux ont été annulés à cause des violences.

Ce lundi soir, Paris a approuvé lors d'un conseil de défense la mise en place de mesures pour permettre aux touristes australiens et néozélandais de quitter l'archipel français.

Alors que l'aéroport de la capitale Nouméa est toujours fermé aux vols commerciaux, des "avions gouvernementaux" sont arrivés mardi pour débuter les évacuations. Une centaine de touristes vont regagner dès mardi l'Australie et la Nouvelle-Zélande par des vols affrétés par leurs autorités.

"Demain et dans les prochains jours, l'accompagnement des touristes étrangers et français qui souhaiteraient rejoindre leur domicile se poursuivra."