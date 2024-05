"Allo ? Ici le brigadier Philippe du commissariat d'Agen" : quel est ce faux policier qui en veut à vos coordonnées bancaires ?

Plusieurs Lot-et-Garonnais ont été victimes de cette tentative d'arnaque.



Imaginez : vous habitez Agen ou le Lot-et-Garonne et un jour, votre téléphone sonne. A l'autre bout du fil, un certain "brigadier Philippe du commissariat d'Agen" ou du service des fraudes de la police nationale. Il vous explique qu'il a en sa possession ce qu'il présente comme une copie de votre carte bancaire, embellissant possiblement les choses en indiquant que cette carte porte votre nom, les mêmes numéros et la même date de limite de validité que la vôtre.

Après vérification, ce "brigadier Philippe" vous fait alors savoir que cette carte bancaire sera détruite, puis vous informe enfin qu'il vous faudra payer des frais d'enquête, en précisant que vous pouvez régler ces frais sous forme de "tickets PCS", une carte bancaire prépayée. Il vous suffit pour ça de lui communiquer vos coordonnées bancaires...

En fait ce "brigadier Philippe" est tout aussi faux que la carte bancaire dont il parle, et c'est bien sûr une tentative d'arnaque que vous subissez, informe la police nationale du Lot-et-Garonne. "Les policiers ou les gendarmes ne demandent jamais" de telles données. Plusieurs personnes dans le département ont déjà été contacté par ce faux policier spécialiste des fraudes... mais vrai fraudeur.