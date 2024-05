CARTES. Internet : des pannes concernant l'opérateur Free signalées depuis 24 heures dans toute la France, ce mercredi 22 mai

De nombreux signalements de pannes sur le réseau Free ont été signalés ce mercredi 22 mai depuis 13 heures. La panne serait même généralisée en Aveyron et autour (Lot, Tarn...)



De nombreux signalements de pannes Internet sur le réseau et fibre Free ont été signalés dans toute la France, ce mercredi 22 mai, après de nombreux signalements de coupure internet et mobile la veille.

Près de 800 signalements de pannes Free sur le site test.fr, ce mercredi à 14h45. Capture d'écran - test.fr

Ce mercredi 22 mai vers 16h, 944 signalements de pannes sur le réseau Free étaient signalés sur le site test.fr, en hausse depuis. Vers 15 heures, le site Zone Fibre ADSL recensait quelque 2263 fixes (Freebox) et 296 mobiles hors service en France.

Le Sud-Ouest fortement impacté

La Nouvelle Aquitaine (touchée aussi la veille) et l'Occitanie sont fortement impactés par cette coupure du réseau, mais également la région PACA et une partie de la région Auvergne-Rhône-Alpes depuis ce mercredi 13 heures. Bretagne, Centre-Val-de-Loire et Normandie ont été plus touchés la veille et ce mercredi en matinée.

Sur le site free.mobile.fr qui est tenu de recenser les connections hors service depuis 24 heures, on constate que de nombreux abonnés Free sont privés d'Internet en Aveyron. De nombreux signalements proviennent d'ailleurs de ce département, mais aussi du Tarn ou du Lot.

De nombreux abonnés Free privés de Free en Aveyron et à l'entour. Capture d'écran - Free.mobile

Selon des internautes ayant contacté l'opérateur, cette panne sera résolue "au plus tard" dans 24 heures.