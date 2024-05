CARTES. Météo : le temps devient changeant avec toujours des pluies et des orages, 58 départements en vigilance jaune

Un ciel entre orages et éclaircies ce mercredi 22 mai, une amélioration pas franchement nette, même sur la Méditerranée.

Ces véritables "giboulées de mai" continuent sur la France, ce mercredi 22 mai, alors que la "goutte froide" stationnée à l'ouest du pays se décale enfin vers le nord. La veille, des orages localement copieux au niveau pluie ou grêle s'abattaient encore par endroits, provoquant parfois des inondations, comme ici à Beauvais dans l'Oise.

Ce mercredi, moins d'orages mais plus d'averses, orageuses par endroits, à l'est de la Bretagne et au sud de la Normandie, dans le Centre-Val-de-Loire, en Bourgogne-Franche-Comté et en Auvergne-Rhône-Alpes. Orageux aussi dans les départements pyrénéens et le Gers. 58 départements sont placés en vigilance jaune pour ces orages entre 10 heures et 23 heures, de l'ouest à l'est. 18 départements sont eux toujours sous vigilance jaune pour les crues, en Normandie, à l'est et vers le bassin aquitain. il n'y a plus que la Haute-Savoie à être en vigilance jaune pour les avalanches. En revanche, plus de vigilance en ce qui concerne la pluie et les inondations.

58 départements encore en vigilance jaune. Météo France

Le pourtour méditerranéen profite en général d'un bon ensoleillement, avec quelques averses orageuses dans l'après-midi sur la Corse de l'ouest.

Un léger mieux au thermomètre aussi

Les températures minimales sont comprises en moyenne entre 9 et 13 degrés, jusqu'à 20 degrés vers la Méditerranée. L'après-midi, les températures montent entre 17 et 21 degrés, jusqu'à 22 à 26 degrés sur les régions méditerranéennes.