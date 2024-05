Course pédestre : le coude à coude en tête du Challenge Aveyron continue à Capdenac-Gare

Samedi 25 mai, à 19 h 30, le Challenge départemental, dont le classement masculin est très disputé, fera étape à Capdenac-Gare pour une 9e manche sur route.

Après huit manches, la tête de course du Challenge Aveyron tourne à un intéressant mano a mano entre les trois coureurs qui occupent les premières places du classement. Si Hugo Sénégas tient la tête, les deux outsiders, Nicolas Boyer et Raphaël Brian, comptent bien jouer les trouble-fêtes.

En détaillant leurs performances, le leader Sénégas a à son actif une manche de plus que les autres et il totalise 2 336 points. Tandis que Nicolas Boyer, vainqueur de la 6e manche, Labules d’Oxygène à Recoules-Prévinquières, est pour l’instant en retrait avec 2 085 points. Et il est talonné par Raphaël Brian, qui s’est imposé lors de la dernière course au Challenge, le Nauvial’trail, et compte 2 083 points.

Une rude bataille est donc engagée, sachant que le trio de tête n’est qu’à une portée de foulées de coureurs qui ambitionnent un retournement au classement, comme Axel Massol, Jean-Claude Charbonnier ou encore Prescilien Cluzel, qui ont su se hisser dans les premiers rangs sur les huit étapes déjà courues.

Chez les femmes, Mathilde Roux a un petit matelas de points

Du côté du classement féminin, avec sept manches à son actif, Mathilde Roux devance logiquement Lucie Herrero (six manches), Alexandra Loison et Denise Nozerand (quatre manches), Dans ces conditions, les points cumulés ne sont pas vraiment parlant sur le classement actuel mais Roux affiche tout de même une avance de 178 sur Herrero. D’autant plus si on analyse que derrière, Maëlys Cubaynes, victorieuse de trois manches, Chloé Boudes, vainqueure du Nauvial’Trail, et Ludivine Bernussou, ne se sont présentées sur le Challenge qu’à trois reprises.

Capdenac-Gare, une étape en ville, sur route et sans difficulté

Samedi 25 mai, à Capdenac-Gare, la 9e étape du Challenge réunira plus de 100 participants sur le 10 kilomètres, tracé sur un circuit plat de 5 kilomètres sur route. Jusque-là, les coureurs ont principalement foulé des chemins de terre hormis sur le 10 kilomètres des berges de l’Aveyron le 17 mars, aussi le goudron de cette manche risque de redistribuer les cartes au général.

La ligne de départ et d’arrivée sera matérialisée au stade Léo-Lagrange, et coureurs et coureuses s’élanceront à 19 h 30. "C’est la deuxième fois que le Challenge de l’Aveyron fait partie de notre journée pédestre. On a choisi de faire courir l’épreuve tardivement pour que les festivités du soir qui entourent la quatrième édition de l’événement soient proches du sportif", précise Philippe Pozouls, de l’association organisatrice Team pif urban run.