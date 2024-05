Football : "Obligé d’avoir 23 mecs impliqués", estime Didier Santini, l’entraîneur de Rodez, en saluant le comportement de ses joueurs peu utilisés

L’entraîneur Didier Santini a salué l’attitude des joueurs peu ou pas utilisé dernièrement et expliqué leur importance dans la réussite de la saison ruthénoise.

Et si les joueurs importants dans la réussite actuelle de Rodez, qui se déplace à Saint-Étienne demain pour disputer son deuxième play-off, ne se résumaient pas seulement à ceux présents sur la pelouse ? À plusieurs reprises ces dernières semaines, l’entraîneur Didier Santini a loué le comportement de ceux qui ne jouent pas ou peu, et sont aussi à l’origine des bonnes performances actuelles. "Pour faire une saison comme celle qu’on fait, on est obligé d’avoir 23 mecs hyper impliqués", avance-t-il.

"Si demain quelqu’un n’est pas dans l’investissement, j’irai voir le président pour dire : "Je ne veux plus le joueur", ajoute le coach. Je ne mets personne à l’écart, je fais des choix. Qu’ils m’en veuillent, c’est compréhensible, mais pas envers leur partenaire. Ils font un beau métier, donc même quand on ne joue pas, il faut arriver avec le sourire et bien bosser à l’entraînement pour mettre les autres en condition." L’enjeu est de créer un environnement compétitif pour tirer le meilleur de chacun.

Le banc se donne à fond

"Je fais tout ce que je peux pour pousser les attaquants qui sont devant moi à être plus performants, en leur montrant que je suis là et que s’ils sont un peu moins performants, je prendrai leur place", résume Clément Depres. "Le rôle que j’ai, en ce moment, est de me donner à 200 % à l’entraînement, complète Joris Chougrani. Pour montrer aux titulaires qu’ils ont tout intérêt à être tout le temps à fond, à ne pas baisser le niveau d’intensité."

Leur entraîneur cite souvent le cas de son défenseur Stone Mambo pour expliquer l’attitude qu’il attend : "Quand il est arrivé, il s’est blessé, ce qui fait qu’il n’a pas joué de la première partie de saison. Il n’a rien dit, il a bossé. Quand il a commencé à jouer, il a été bon mais s’est de nouveau blessé, alors il a perdu sa place. Et de nouveau en ce moment, il joue. C’est l’exemple à suivre : le jour où vous aurez le temps de jeu qu’il faut, montrez-moi."

Mais les bonnes intentions n’empêchent pas quelques états d’âme. "Il y a forcément de la frustration, on a envie d’être sur le terrain", reconnaît Joris Chougrani. Régulièrement utilisé en première partie de saison, le défenseur a perdu sa place lorsqu’il a subi une entorse à un genou, en janvier. Il n’est toujours pas apparu sur une feuille de match depuis. "Le groupe tourne bien, ceux qui jouent ont le niveau, donc il n’y a rien à dire là-dessus, ajoute-t-il. J’ai 33 ans et il faut savoir faire la part des choses : quand les autres font leurs matches on n’a pas notre mot à dire."

Pour maintenir l’investissement de ses joueurs, Didier Santini a aussi avancé l’argument des parcours individuels. "C’est dans l’intérêt de tout le monde qu’on finisse le plus haut possible, même pour ceux qui ne jouent pas. Quand on cherche un club, il vaut mieux être celui qui ne jouait pas chez le 5e de Ligue 2 que celui qui ne joue pas chez le 18e de Ligue 2", argumentait-il lors des dernières semaines du championnat, avant que Rodez ne valide sa place en play-off.

Tout le monde ou personne

L’entraîneur a tiré cette exigence envers les éléments les moins utilisés de sa propre carrière de joueur. "Je sais pour quoi à Bastia ça a marché, pourquoi à Lille ça a marché, pourquoi à Toulouse ça n’a pas marché (trois clubs où il a joué, NDLR), dit-il. Ce qui est important, c’est le groupe, mais aussi le président qui fixe une ligne directrice et le staff, qui l’applique. Il faut que tout le monde soit dans le même accord, la même implication. Si les mecs à l’entraînement abandonnent, on ne peut pas y arriver. Ce qu’on a réussi à faire, c’est avec tout le monde. Y compris Eric (Vandenabeele, blessé gravement lors de la première journée), qui n’a joué qu’un match. Il a été là, il a poussé derrière nous quand il était là avec ses béquilles. Tout est important."

Et le fait de moins jouer n’empêche pas de profiter de la folie qui entoure le Raf. "Les émotions sont différentes que lorsqu’on est sur le terrain, mais j’étais aussi à fond qu’eux", lance Joris Chougrani à propos du match contre le Paris FC, mardi. "On a apporté notre pierre à l’édifice, ajoute-t-il, même si elle moins grosse que celle des joueurs qui jouent en ce moment."