Football : play-off 2, potentiel barrage… quel calendrier pour Rodez après sa folle qualification contre le Paris FC ?

À l’issue d’un scénario mémorable, Rodez a battu le Paris FC à Paul-Lignon (2-2, 3 tab à 2). Et a gagné le droit de poursuivre le rêve de montée en Ligue 1 !

Le scénario de dingue qui a débouché sur la victoire du Rodez Aveyron football face au Paris FC, mardi 21 mai 2024 (2-2, 3 tab à 2) n’a pas seulement été historique pour Paul-Lignon. Il a aussi offert au Raf la possibilité de poursuivre son rêve de montée en Ligue 1.

Rendez-vous à Saint-Étienne

Alors maintenant, quelle suite pour les troupes de Didier Santini ? Pas le temps de savourer ce succès dans le premier play-off, puisque le second arrive… dans moins de 72 heures. L’acte II de ces phases finales va mener Rodez à Saint-Étienne, vendredi 24 mai 2024. Troisièmes de Ligue 2, les Verts attendaient de savoir qui allait remporter le duel entre le Raf et le Paris FC pour être fixé sur leur sort. Ce sera donc un match face aux Sang et Or qui animera Geoffroy-Guichard.

Et ensuite ?

Le défi face aux partenaires d’Irvin Cardona se déroulera sur le même principe que celui de mardi à Paul-Lignon. 90 minutes pour se départager, et si ce n’est pas fait : place aux tirs au but. Si le Raf parvient à se défaire des Stéphanois, il filerait en barrage face au 16e de Ligue 1, le FC Metz.

Et là, le format change : dans le cadre du barrage, c’est une double confrontation qu’il faut remporter. Elle démarre sur la pelouse du club de Ligue 2, jeudi 30 mai, avant de s’achever sur le pré du candidat au maintien dans l’élite du football français, dimanche 2 juin. Rodez jouerait donc d’abord à Paul-Lignon, avant de viser la montée au stade Saint-Symphorien.

Si, à l’issue des deux matchs, il y a égalité, alors une prolongation de 30 minutes viendrait s’ajouter aux 180 initiales. Avant les tirs au but, si aucune équipe n’a pris l’avantage.

Déjà historique

Quoi qu’il en soit, le parcours du Rodez Aveyron football va rester dans les mémoires. Il était déjà historique avec cette quatrième place accrochée à l’issue de la phase régulière de Ligue 2. Il est exceptionnel depuis cette victoire mémorable face au Paris FC. Si le rêve se réalise, les qualificatifs vont finir par manquer…