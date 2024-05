Football : "scénario de fou", "gardien en feu", "rêve de Ligue 1"… revue de presse après la victoire mémorable de Rodez en play-off

Victorieux du Paris FC à l’issue d’un scénario incroyable en play-off (2-2, 3 tab à 2), le Rodez Aveyron football poursuit son parcours historique avec la Ligue 1 en ligne de mire. Revue de presse.

À l’issue d’un scénario absolument palpitant, le Rodez Aveyron football s’est imposé face au Paris FC, à l’occasion du premier match de play-off de Ligue 2 (2-2, 3 tab 2). Une qualification largement commentée. Revue de presse.

"Scénario de fou", "gardien en feu"…

"Après une folle séance de tirs au but, Rodez domine le Paris FC et affrontera Saint-Étienne", titre Ouest-France. "Rodez élimine le Paris FC dans une fin de match de folie et rejoint Saint-Étienne en barrage", insiste, pour sa part, Eurosport. Même son de cloche du côté du Figaro, qui relève le "scénario de fou".

RMC Sport loue les performances du jeune prodige Ewen Jaouen, parlant d’un "gardien en feu", après avoir souligné les "trois échecs d’entrée" du Raf. Le Monde a également eu un mot pour cette qualification, parlant plus sobrement "d’un match à suspense".

"Ce sera Rodez face aux Verts", rapporte avec la même sobriété l’Equipe. De son côté, Le Parisien se penche logiquement sur le revers des troupes de Stéphane Gilli. "Quatre échecs, deux balles de matchs manquées…", déplore-t-il, alors que le Paris FC avait, pour sa part, ouvert le score d’entrée de match puis égalisé dans les ultimes secondes de la partie.

0/3… puis 3 à 2 !

Sans surprise, c’est donc la séance irrespirable de tirs au but qui a majoritairement été commentée. Pour rappel, Rodez avait raté ses trois premières tentatives et offert deux balles de match au Paris FC. Qui les a ratées, pour un succès du Raf 3 buts à 2. Pour la petite parenthèse, il y a d’ailleurs eu plus de tirs au but manqués que transformés. Sur les 12 tentatives, cinq ont fait mouche, et sept n’ont pas fini au fond des filets.

Le "rêve" de Ligue 1

Pour d’autres, la projection vers la suite est déjà de mise. C’est le cas de France Bleu. "Le Raf continue son rêve vers la Ligue 1", appuient nos confrères, dans le sillage de 20 Minutes, qui dit de Rodez qu’il "rêve encore de montée après une série de tirs au but invraisemblable". "Rodez continue de rêver de Ligue 1", résume, pour sa part, So Foot.