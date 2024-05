Handball : Quentin Didelot revient au Roc en tant que quatrième recrue

L’arrière droit de 21 ans, formé au club ruthéno-castonétois, sera dans l’effectif bleu marine pour la saison 2024-2025. Il est la quatrième recrue du Roc, à qui il reste un match à disputer pour savoir s’il évoluera en Nationale 1 à la rentrée.

Un autre retour… et un autre renfort de Proligue ! La saison du Roc ne se terminera que samedi 25 mai face à l’Etec (Entente Charente) avec, au bout des 60 minutes, la montée, ou non, en Nationale 1, mais le club en est déjà à sa quatrième recrue. Mercredi 22 mai, l’entente Rodez-Onet a annoncé le retour de Quentin Didelot, qui vient de boucler une saison en Proligue avec Frontignan.

L’arrière droit de 21 ans (1,89 m, 75 kg) a été formé au Roc. C’est en juillet 2021, après quatre ans au pôle espoir de Toulouse, qu’il a quitté le club aveyronnais pour intégrer le centre de formation du Fenix. Lors de sa première saison sous les couleurs toulousaines, il a disputé sept matches avec la réserve en N1. Puis, en 2022-2023, Didelot a fait ses gammes avec l’équipe fanion et a participé à neuf rencontres en Starligue, la plus haute division française, en parallèle de ses 19 matches avec la réserve, toujours en N1 (80 buts).

Ecarté des parquets pendant 10 mois et privé du tournoi Tiby avec l’équipe de France

Mais au printemps 2023, alors qu’il se préparait à rejoindre l’équipe de France U21 pour disputer le tournoi international Tiby, qui devait permettre aux Bleuets de s’échauffer en vue du Mondial, l’Aveyronnais a été victime d’une rupture des ligaments croisés d’un genou. Une grave blessure qui l’a conduit à l’infirmerie pour de longs mois. Mais ça ne l’a pas empêché de signer à Frontignan, équipe pensionnaire de Proligue.

"Je suis extrêmement ravi et impatient d’intégrer la famille du FTHB, en espérant me remettre au plus vite de ma blessure pour défendre les couleurs noir et or et prendre un maximum de plaisir sur les terrains", avait déclaré Quentin Didelot en rejoignant le club héraultais en juin.

Et c’est le 29 mars, après dix mois loin des parquets, que l’arrière droit a joué pour la première fois avec le maillot de Frontignan, à l’occasion de la 23e journée du championnat. Didelot a pu participer aux cinq rencontres suivantes et le voilà maintenant de retour vers l’Aveyron.

Il est la quatrième recrue du Roc pour le prochain exercice, après les expérimentés Mathéo Molon (Gien, N1), Valentin Gouy (Billère, Proligue) et Jules Ranc (Visé, Division 1 belge), qui a, lui aussi, été formé chez les bleu marine.