Hospitalisée en urgence, sa fille de 8 ans décède : le père justifie le drame en évoquant "une bataille de coussins"

Drame en Seine-Saint-Denis avec la mort d’une fillette de 8 ans, qui avait été retrouvée en arrêt cardiorespiratoire. Et dont le père a livré des explications particulièrement surprenantes…

Un drame a secoué la commune de Bondy, en Seine-Saint-Denis. Une fillette, qui avait été retrouvée en arrêt cardiorespiratoire dimanche 19 mai 2024, est décédée 48 heures plus tard à l’hôpital, comme l’a rapporté Le Parisien. Avec des explications plus que confuses du père de famille.

"Une bataille de coussins"

Une source policière a expliqué à nos confrères que le papa, âgé de 49 ans, venait tout juste de récupérer sa fille chez la maman, dimanche. Il a précisé aux policiers que l’enfant et lui étaient en train de "faire une bataille de coussins sur un lit", comme à leur habitude. L’homme a ensuite déclaré que la tête de sa fille aurait "accidentellement cogné le mur, avant de se coincer entre le bord du lit et le mur", et que l’enfant "lui aurait signifié qu’elle n’arrivait plus à respirer".

Traces de griffures, ivresse…

La fillette de 8 ans avait ensuite été transportée vers l’hôpital Robert-Debré avec un pronostic vital très engagé. Elle a succombé à ses blessures dans la matinée de mardi. Selon cette même source, si "aucune trace de coups ou de violences apparentes" n’avait été constatée sur le corps de la jeune fille, le père, lui, présentait "des traces de griffures saignantes à la pommette gauche" et était ivre.

Décédée des suites d’un étouffement

L’autopsie pratiquée sur la dépouille de l’enfant a permis de confirmer que la victime était "décédée des suites d’un étouffement". D’abord ouverte du chef de violences sur mineur de 15 ans, l’enquête a donc été revue : le chef de meurtre sur mineur de 15 ans est désormais retenu. Placé en garde à vue, le père de famille va faire l’objet d’une ouverture d’information judiciaire, ce mercredi.