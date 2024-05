Sébazac-Concourès. Jean-Henri Fabre, psychologue du monde des insectes

C’était en 2023, le bicentenaire de la naissance de Jean-Henri Fabre. Marie-Lise Tichit, présidente des Amis de Jean-Henri Fabre à Saint-Léons était l’invitée de la dernière conférence de l’année d’Itinéraires Découvertes pour relater la vie de ce grand homme voué à la nature.

Né à Saint-Léons en décembre 1823 dans une famille très modeste, il est élevé par ses grands-parents afin de soulager la famille d’une bouche à nourrir. C’est chez eux, à Vezins que, livré à lui-même, il se met à observer la nature. Son parrain, instituteur lui permet de faire des études. Il apprend le calcul et l’écriture. Il a une grande soif d’apprendre. Il observe les oiseaux, leurs œufs. Il va au ruisseau, étudie les champignons et les classe en catégories. Il bénéficie de 4 ans de collège gratuit parce qu’il sert la messe.

Dans le Midi, il passe le concours d’instituteur et bénéficie de 3 années de bourse. À Carpentras, il obtient un poste. Il rencontre une institutrice. Ils auront six enfants dont trois sont morts en bas âge. Il obtient le bac de lettres et de sciences physiques puis une licence.

Il devient prof à Avignon. Il continue à apprendre pour comprendre et transmettre. C’est un grand pédagogue.

Il répertorie la flore et les coquillages et en fait des descriptions très détaillées. À 33 ans, il est docteur ès sciences naturelles. Il publie des ouvrages. Il n’est pas reconnu par ses pairs mais le gouvernement lui demande de dispenser des cours du soir gratuits qui auront un immense succès. Il subit une "cabale" quand il parle de la sexualité des plantes. Il écrit de nombreux manuels scolaires. Comme l’environnement est plus important pour lui que la maison, il acquiert à Sérignan-du-Comtat, le Harmas, avec un terrain en friche dont il fera son "laboratoire". Il écrit un ouvrage de 4 000 pages "Souvenirs entomologiques", recueil d’écriture sur les insectes, souvenirs d’enfance et textes philosophiques.

Veuf à 62 ans, il se remarie et aura 2 enfants. Il intègre ses enfants aux études des insectes et collabore avec eux. Il pousse l’un d’eux vers la photographie. Ses photos illustreront ses ouvrages.

En 1910, il est enfin reconnu grâce à ses publications.

Il est passionné par l’occitan et fait partie du félibre avec Frédéric Mistral. Il répertorie 700 champignons dont il fait des aquarelles. Il fait la découverte de la production de phéromones chez la femelle du papillon Grand Paon.

Une découverte majeure, comme bien d’autres.

Il décède en avril 1915 après une vie tellement riche. Il a fait inscrire sur sa tombe "La mort n’est pas une fin mais le seuil d’une vie plus haute".

Un grand merci à Marie-Lise Tichit pour le récit riche et passionnant de Jean-Henri Fabre et à Guy, passionné par ce personnage, pour ses photos.