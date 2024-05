Salles-Curan. Le maintien à domicile, objectif majeur de l’ADMR au quotidien

De nombreuses aides à domicile et familles de personnes aidées ont assisté, lundi, à l’assemblée générale de l’ADMR Pareloup-Monts du Lévézou. La présidente Monique Caussignac ouvrait la séance par quelques mots d’accueil et de remerciements au public parmi lequel on notait la présence d’Arnaud Viala, président du conseil départemental, de Nadine Fraysse et des représentants des municipalités concernées. Elle soulignait le rôle des aides à domicile qui sont le pilier de l’association et donnait une rétrospective de l’année écoulée : création d’une journée des aides à domicile, centenaire de Mme Delpal, après-midi récréatif à l’Espace Vézinois, embauches de l’été pour assurer les remplacements, gestion des dossiers des pensionnaires du foyer Beau Soleil après la fermeture, formations pour évoluer dans le métier et soutenir les aidants. Le point fort étant l’aide aux personnes dépendantes. Le trésorier présentait ensuite les chiffres 2023 : 13 952 heures de prestations à domicile pour 148 personnes âgées et handicapées, soit 14 familles et 38 bénéficiaires du portage des repas.

Le tout assuré par 16 salariés soit 8,66 ETP (équivalent temps plein) et représentant 398 633 € d’activité économique. Quant aux comptes financiers pour le service d’aide à domicile, le portage des repas et la vie associative, ils affichaient tous les trois des soldes positifs.

Le trésorier départemental, Louis Sigaud, félicitait toute l’équipe de bénévoles et de salariés pour ces bons résultats, soulignant le très bon taux de productivité, approuvé par Arnaud Viala qui louait la qualité du service, rappelant que le point phare du département est bien la politique de maintien à domicile et qu’il passe par l’apport du meilleur service possible en anticipant les problèmes et facilitant le recrutement du personnel.

Un débat s’engageait en fin de soirée dans un échange de questions-réponses avant de partager ensemble le verre de l’amitié.