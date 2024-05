Luc-la-Primaube. Les U6 de LSA XV à l’Open Roquefort

Très belle journée, samedi dernier, pour les U6 de l’école de rugby de Lévézou Ségala Aveyron XV à Millau, à l’occasion de l’Open Roquefort, avec, en début de matinée, des ateliers comme oppositions, béret et parcours de motricité. À partir de 11 heures, les jeunes pousses ont commencé les matchs jusqu’à la pause repas à midi. À 14 heures, ils ont repris les matchs jusqu’à 15 h 30. Ils ont rencontré de belles équipes comme Juvignac, Sévérac-le-Château, Rugby Bassin Ouest Aveyron… et sont repartis avec des médailles et une coupe mais surtout avec le sourire et de très bons souvenirs.