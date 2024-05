Ligue 2 : envie de pousser derrière Rodez à Saint-Etienne ? Voici comment faire pour avoir une place en parcage

À peine la qualification en play-off 2 assurée face au Paris FC, le Rodez Aveyron football se met en ordre de marche en vue du match à Saint-Étienne, vendredi 24 mai 2024.

Après le succès mémorable face au Paris FC (2-2, 3-2), synonyme de qualification pour le play-off 2 à Saint-Étienne, le Rodez Aveyron football prépare le déplacement de ses supporters dans le Forez.

Inscriptions ouvertes pour le parcage

Ce mercredi 22 mai 2024, le Raf a communiqué au sujet du déplacement de ses supporters dans le Chaudron Vert. Si ceux-ci désirent réserver leur place pour assister à la rencontre depuis le parcage visiteurs, ils doivent s’inscrire via un formulaire disponible sur le site internet du club : il faut cliquer sur ce lien.

5 euros la place

Le tarif pour une place en parcage est de cinq euros, "en CB uniquement au stade Geoffroy Guichard", précise le club. Quant aux réservations, elles prennent fin jeudi 23 mai à 23 heures 59.

Et au Raf de préciser :

Aucun supporter ne s’étant préalablement inscrit pourra accéder au stade le jour du match.

pourra accéder au stade le jour du match. Vous recevrez le lieu et l’heure du rendez-vous donné aux supporters ruthénois directement par mail vendredi matin

Pour rappel, le coup d'envoi de ce play-off 2 sera donné à 20 heures 30, vendredi 24 mai 2024.

400 ruthénois le 10 mai

Lors de la dernière confrontation entre les Verts et les Sang et Or à Geoffroy-Guichard, pas moins de 400 ruthénois avaient fait le déplacement jusque dans le Forez pour pousser derrière le Raf, le 10 mai dernier. Mené 1-0, Rodez avait égalisé en fin de partie grâce à Lorenzo Rajot, devant un parcage visiteurs en rouge et jaune.