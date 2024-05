PODCAST. "Que ce soit une fête" : avant les finales des coupes de l’Aveyron, Pierre Bourdet, à la tête du district de football, revient dans "L’invité des sports"

Pour ce 33e épisode de l’aventure podcast, Centre Presse Aveyron remet le couvert avec Pierre Bourdet, président du district de football, ce mercredi 22 mai 2024. Et pour cause, entre finales des coupes départementales et élections, les prochaines semaines s’annoncent animées.

Après Killian Corredor, c’est un autre nom du football aveyronnais qui est au micro de Centre Presse Aveyron. Ce mercredi 22 mai 2024, le micro du podcast est tendu à quelqu’un qui l’avait déjà saisi lors du 20e numéro : Pierre Bourdet ! Déjà présent dans l’aventure audio à la mi-février, le président du district de football de l’Aveyron prend à nouveau part à notre podcast. Et pour cause : entre les finales de coupe de l’Aveyron qui arrivent à Paul-Lignon ce samedi 25, et les élections qui vont animer l’instance départementale du ballon rond, les prochaines semaines vont être animées pour l’ancien dirigeant de Druelle. Pierre Bourdet est "L’invité des sports" de Centre Presse Aveyron. "L’invité des sports" fait intervenir chaque semaine un acteur ou une actrice du sport aveyronnais pour parler de son actualité avec notre rédaction. Voici l’épisode 33 :