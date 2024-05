Les personnes qui arrêtent de fumer prennent en moyenne entre deux et quatre kilos. Mais pourquoi ? Une nouvelle étude présentée lors du récent Congrès européen sur l'obésité à Venise suggère que les fumeurs ont tendance à moins manger mais à avoir des habitudes alimentaires moins saines.

Pourquoi arrêter de fumer fait-il grossir ? Il faut savoir avant toute autre chose que ce phénomène n’a rien d’une fatalité. En fait, la prise de poids varie d’une personne à l’autre.

Comportement et métabolisme

La première raison pour expliquer cette prise de poids tient avant tout du comportement même des fumeurs. Au Congrès Européen sur l’Obésité qui se tient cette année à Venise, des chercheurs britanniques ont présenté les résultats d’une étude au cours de laquelle ils ont analysé les données de 83 000 adultes recueillies entre 2004 et 2022.

Ils ont observé que les fumeurs ont souvent des habitudes alimentaires moins saines que les non-fumeurs. Ils sautent plus souvent des repas, mangent plus d’aliments frits et ajoutent plus de sel et de sucre à leurs plats.

Mais il existe aussi un volet métabolique. La nicotine présente un effet stimulant sur le métabolisme, ce qui signifie que les fumeurs brûlent un peu plus de calories que les non-fumeurs.

En arrêtant de fumer, on perd cet effet "boost" du métabolisme. Mais on continue à manger comme avant, voire plus, et on brûle moins de calories. C’est ce qui explique la prise de poids.

Comment conserver un poids "santé" ?

La peur de ce gain calorique est souvent invoquée pour ne pas tenter d’arrêter de fumer. Mais en règle générale, rassurez-vous, une personne qui arrête de fumer retrouvera son poids de non-fumeur. Par ailleurs, 16 % des ex-fumeurs perdent du poids après le sevrage. Enfin, il existe des solutions pour éviter de prendre du poids après l’arrêt du tabac :