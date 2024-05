Près d'1 Américain sur 5 touché financièrement par un évènement climatique en 2023

(AFP) - Ouragans, incendies, canicules ou tempêtes de neige, ...: près de 20% des Américains ont été affectés financièrement par un évènement climatique en 2023, une part en forte hausse par rapport à 2022, et qui a même doublé dans l'Ouest du pays.

"Près de 2 adultes sur 10 ont déclaré avoir été financièrement touchés par des catastrophes naturelles ou des événements météorologiques graves (tels que des inondations, des ouragans, des incendies de forêt ou des températures extrêmes)" entre octobre 2022 et octobre 2023, selon une enquête de la banque centrale américaine (Fed) publiée mardi.

L'année précédente, cela concernait 13% seulement des Américains.

"Les dommages ou pertes matériels constituent l'un des risques financiers les plus importants, en particulier pour les propriétaires sans assurance habitation", détaille la Fed.

Mais des conditions climatiques extrêmes ont aussi empêché les gens d'aller travailler, les privant d'une partie de leur salaire, ou fait grimper la facture de chauffage ou climatisation - dont sont équipés une large part des logements aux Etats-Unis.

Et les inégalités sont importantes, selon les revenus, la couleur de peau, ou la région géographique: "les adultes à faible revenu et les adultes non blancs sont plus susceptibles d'être financièrement touchés par une catastrophe naturelle".

De même, "près d'un quart des adultes vivant dans le Sud ont été financièrement touchés par une catastrophe naturelle, contre 13% dans le Nord-Est".

Mais c'est dans l'Ouest que la proportion de personnes touchées a le plus augmenté en un an, doublant presque, de 10 à 19%.

Or, relève la Réserve fédérale, "les propriétaires qui semblent courir un risque plus élevé d'être financièrement touchés par une catastrophe naturelle étaient également moins susceptibles d'avoir une assurance habitation".

Ainsi, dans les Etats du Sud, parmi les propriétaires aux revenus les plus faibles, ne sont pas assurés quelque 40% de ceux qui ont fini de payer leur bien - et ne sont donc plus soumis à une obligation d'assurance dans le cadre de leur prêt.

Dans l'ensemble du pays, 13% de propriétaires qui n'ont plus de prêt n'ont pas d'assurance habitation.

Face aux risques climatiques, 18% des personnes interrogées ont réalisé des travaux pour les atténuer, 13% cherchent à déménager, et 5% ont souscrit une assurance supplémentaire.

En Floride, région située dans le Sud des Etats-Unis, qui subit chaque année des ouragans dévastateurs et a enregistré des records de température l'an dernier, une loi promulguée le 15 mai par le gouverneur républicain Ron DeSantis retire les références au changement climatique des textes officiels de l'Etat.