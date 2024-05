Espalion. Retrouvailles sportives pour les anciens de l’Istom

À l’initiative de Gérard Lacan, un groupe d’amis de la promotion 1973-1976 est venu parcourir le Nord-Aveyron avec le sac à dos.

Entre études et moments de bringues, la scolarité d’un étudiant est toujours l’occasion de lier de solides amitiés. C’est le cas pour Gérard Lacan heureux retraité dans sa maison familiale de Flaujac. Son passage à l’Institut supérieur technique d’outre-mer (Istom) du Havre, promotion René-Dumont (le précurseur de l’écologie) a permis de belles et indéfectibles rencontres entre des ingénieurs amenés à bourlinguer aux quatre coins de la planète. Souvent pour suivre, développer la production, la transformation et le négoce de produits tropicaux comme le coton, le café, le cacao, la banane…

Un noyau d’amis fidèles

Déjà en 2021 un petit groupe avait répondu à l’invitation de Gérard, heureux de leur faire découvrir son petit Paradis en Aveyron. L’an passé, rendez-vous était donné au Pays basque mais l’Aveyron "est si beau" qu’une nouvelle semaine de rencontre y avait été programmée. Vendredi, Jean Bosco l’Angevin accompagné de Dominique la Landaise, Patou arrivé de Roubaix, Alain le Normand (devenu libraire), Yvan (le fromager) et Fafan les Vosgiens, Éric le frontalier de la Belgique, Cathy la Tarnaise étaient autour de la table de Gérard pour un solide petit-déjeuner avant d’attaquer un trek d’une semaine à la découverte du Nord-Aveyron.

L’occasion aussi de faire remonter quelques souvenirs de promotion pour ceux qui ont bourlingué une partie de leur vie principalement en Afrique noire. L’occasion aussi de rappeler le caractère obstiné de Gérard, "capable de vous creuser un puits avec une petite cuillère s’il l’a décidé".

90 kilomètres et 3 300 mètres de dénivelé positif

Comme le trek reste une manière privilégiée d’apprécier l’instant présent et un territoire en approchant au plus près la faune, la flore et plus généralement la nature, Gérard a concocté pour ses amis une virée sur la semaine. Départ de la maison familiale de Flaujac pour un périple sac à dos (mais avec un fourgon d’intendance).

Pour la première étape, ce sera montée vers l’abbaye de Bonneval, passage à l’ermitage Saint-Joseph, puis le Cayrol avant de rejoindre le village d’Anglars avec son église fortifiée et son musée des ardoisiers. Ensuite montée sur le plateau jusqu’au gîte de l’Esparrou près de Montpeyroux et le lendemain, nouvelle étape à 1 200 mètres d’altitude aux pistes de ski de Laguiole. En suivant, direction le buron des Enguilhens. Ceci pour apprécier pleinement le climat (parfois rude) de l’Aubrac !

Le retour au point de départ permettra de découvrir le charme de Saint-Chély-d’Aubrac, Mandailles, Roquelaure avec sa coulée basaltique et enfin Saint-Côme-d’Olt classé plus beau village de France avec son clocher tors.

Un périple qui n’est certes pas le mythique tour des Annapurna mais restera à coup sûr un moment mémorable pour ces trekkeurs réunis par l’amitié.