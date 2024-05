Luc-la-Primaube. Rock et danse : dernière soirée avec l’orchestre "Paris-Nashville"

L’assemblée générale de l’association "Rock et danse" s’est tenue lundi dernier à la salle d’animation de Luc en présence de Mme Douziech, représentante de la mairie de Luc-la-Primaube. Cette dernière a été chaleureusement remerciée pour la mise à disposition des salles pour les cours hebdomadaires mais aussi lors des soirées qui ont connu, à nouveau cette année, un vif succès. Le bilan financier positif a été approuvé à l’unanimité. L’année prochaine se composera de trois cours à partir de 19 heures, dont une heure de swing, avec un couple de professeurs venant d’Albi. La rentrée est annoncée lundi 16 septembre à partir de 18 h 30 à la salle d’animation de Luc.

Auparavant, si vous souhaitez vous imprégner de la bonne ambiance de l’association, vous pouvez venir à la dernière soirée de la saison 2023-2024 organisée samedi 25 mai à 21 heures en compagnie de l’orchestre de rock "Paris-Nashville". Comme d’habitude, cette soirée sera précédée d’une auberge espagnole où tout le monde peut participer à condition d’apporter, par personne, un plat salé ou sucré pour 4 personnes (pas de boissons, de viennoiseries ou amuse-gueules). Un répertoire taillé pour la fête. Comme son nom l’indique, Paris-Nashville puise son inspiration dans la musique française et américaine. Les musiciens, André chanteur et à la guitare électrique, Pascal guitariste, Jeff à la batterie, Fabrice aux percussions, Benoît à la basse et Fred à la guitare, reprennent des classiques de Johnny Hallyday, d’Indochine, de Téléphone, de Matmatah et de bien d’autres, tout en intégrant des titres de groupes internationaux comme les Red hot chili peppers, US Alabama et Måneskin.

Leur objectif est simple : partager leur passion de la musique au public et créer une ambiance festive et conviviale.

Ils n’hésitent pas à interagir avec les spectateurs et à les inviter à chanter et danser avec eux, et ça fonctionne !